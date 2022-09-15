Fayans aralarını 15 dakikada bembeyaz yapan yöntem! Etkilerine inanamayacaksınız...

Fayanslarına arasında bulunan harç, düzenli olarak temizlenmezse, rengi beyazdan sarıya ve hatta kahverengiye kolayca dönüşebilir. Zemin veya duvar karosu için derz temizliği en iyi sonucu almak için bu yöntem en az ayda bir kez yapılmalıdır. Daha da iyi haber, ev sahipleri lekeleri ve kir birikimi ilk ortaya çıkmaya başladığında da lekeleri çıkarabilir ve derzleri temizleyebilir.
YAPILAN EN BÜYÜK HATA
Kirli yer karosu harcı için en kötü suçlulardan biri kirli paspas suyudur. Paspas suyu, derz ve fayansları temizlemek yerine kiri etrafa yayar.
Harç, karoların kendisinden daha zemindedir, bu nedenle kir, derz boşluğuna yerleşir.
Banyolarda bulunan sabun köpüğü, kireç ve küf, fayans harcının kirli ve renginin solmasının neden olan sebeplerden sadece birkaçıdır. Doğru alet ve tekniklerle kirli harcı "parlatmak" nispeten kolay olacaktır.
ÇÖZÜMÜ ÇOK KOLAY
Fayans yüzeylere ve döşemeye "taze, temiz bir görünüm" kazandırmak adına temizlik uzmanları fayans derzlerini beyazlatmak için ev yapımı basit çözümlerini anlattı..
Derz ve fayans temizleyicisi yapmak için ihtiyacınız olanlar ise oksijenli çamaşır suyu, bikarbonat soda, ovma alkolü, hidrojen peroksit, yumuşak bulaşık deterjanı ve ellerinizi korumak için eldivenlerdir.
Harcı tamamen temizlemek için gereken ise aletler süngerler, derz fırçası veya eski diş fırçası ve mikro fiber bezlerdir. Yer karolarını temizleyecek olanlar bir kova ve paspas veya buharlı temizleyici kullanabilir, ancak bu isteğe bağlıdır.
Uzmanlar, yoğun bir kir ve kalıntı birikimi varsa ve yüzeyler için uygunsa, ticari bir derz ve fayans temizleyici kullanmanızı önermektedir.
KENDİ TEMİZLEYİCİNİZİ YAPIN
Kendi temizleme macununuzu yapmak için dörtte üçü bir fincan karbonat, çeyrek fincan hidrojen peroksit ve bir yemek kaşığı yumuşak bulaşık sabununu karıştırın. Ayrıca derz hatlarını ovmak için sert, kompakt bir diş fırçası veya derz fırçası kullanmak etkili olacaktır.
Ardından, temizleyiciyi küçük bir küçük bir parçanın üzerine dökün ve her bir harç hattını iyice fırçalayın. Son olarak sünger veya mikrofiber bez kullanarak bölgeyi durulayın ve kalıntıları temizleyerek silin.
SIRA ÇIKMAYAN LEKELERDE
Artık iki yemek kaşığı oksijenli çamaşır suyu ve iki bardak ılık su karışımı kullanarak inatçı lekeleri gidermeye hazırsınız. Hazırladığınız karşımın 15 dakika kadar alana işlemesine izin vererek küçük bölümlerde çalışın, ardından hatları sert bir basınçla ovalayın ve durulayın.
FARKLI BİR TARİF DAHA
Harç ve fayansların en iyi şekilde görünmesini sağlamak ve gelecekteki kir birikmesini önlemeye yardımcı olmak için ovalama alkolü kullanarak haftada bir düzenli olarak silmeleri tavsiye edilmektedir.
Bazı uzmanlar, limon suyu ve beyaz sirke gibi derzleri temizlemek için daha doğal çözümler kullanmanızı öneriyor. Her iki madde de derz üzerine kullanılabilir ve derz lekelerinden kurtulmak için yaklaşık 10 ila 15 dakika işlemesi beklenmelidir. Daha sonra ise bölge su ile durulanmalı ve bir havlu veya bezle kurulanmalıdır.