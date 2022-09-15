Fayans aralarını 15 dakikada bembeyaz yapan yöntem! Etkilerine inanamayacaksınız...

Harcı tamamen temizlemek için gereken ise aletler süngerler, derz fırçası veya eski diş fırçası ve mikro fiber bezlerdir. Yer karolarını temizleyecek olanlar bir kova ve paspas veya buharlı temizleyici kullanabilir, ancak bu isteğe bağlıdır.

Uzmanlar, yoğun bir kir ve kalıntı birikimi varsa ve yüzeyler için uygunsa, ticari bir derz ve fayans temizleyici kullanmanızı önermektedir.