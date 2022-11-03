Fayans aralarını bembeyaz yapan yöntem! Ne ovalama ne de kimyasal gerekmiyor

Harç, fayanslar arasında kalan boşlukları doldurur. Sadece estetik açıdan hoş olmakla kalmaz, aynı zamanda fayansları desteklerken nem ve kir birikmesini önler, onları yerinde tutar. Çoğu zaman mutfaklarda veya banyolarda kullanılan bu malzemenin daha koyu bir renge dönüşmeye başlama anına kadar kirlendiğini bile fark edilmez. Kirli derzlere sahip olmak sadece kötü bir görüntü oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel bir sağlık tehlikesi de yaratabilir. Bu alanlar bakteri barındırır ve küfün büyümesine ortam hazırlar. Bu nedenle de düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
Temizlik uzmanlar ise çamaşır suyu yerine doğal malzemeler kullanarak fayans derzlerini temizlemenin en etkili yolları hakkında bilinen en iyi ipuçlarını paylaştı.
Çamaşır suyu evdeki alanları temizlemek için yaygın olarak kullanılsa da, harç üzerinde asla kullanılmaması gerekmektedir. Temizlik uzmanları "Küf ve kirden kurtulmaya çalışırken çoğumuz çamaşır suyunu tercih ederiz, ancak bu kimyasal aslında çok zehirlidir, sadece dumanları soluyanlar için değil, aynı zamanda evdeki tüm bireyler için de çok zehirli olabilir" dedi.
"Bunun yanı sıra, ağartıcı iyi temizlenmezse küfü beyaz rengine çevirebilir. Bu da bakterilerin fayanslarınızda hala bulunabileceği ve zamanla tekrar birikebileceği anlamına gelir."
Bunun yerine uzman şunu öneriyor: "Ev yapımı malzemeler, atık sulara geri dönmesini istemediğimiz zararlı kimyasalları kullanmadan fayans derzinizi temizlemenin etkili bir yoludur. İster kir ve küfü gidermek, derzinizi beyazlatmak veya yağdan arındırmak için deneyebileceğiniz çok sayıda çözüm var."
Temizlik uzmanları, ev sahiplerine derz aralarını temizlemek için greyfurt çekirdeği özü kullanmayı denemelerini önerdi. Listelenen diğer yöntemlerin arasında en çok bunun etkili olduğunun da altını çizdiler.
"Greyfurt çekirdeği özü, derz araları için çok etkili bir doğal temizleme ürünüdür. Greyfurttaki asit mantar ve küfü öldürür. Bir sprey şişesinde az miktarda greyfurt çekirdeği ekstresini biraz suyla karıştırın ve karışımı doğrudan derz üzerine püskürtün. Maddeyi birkaç saat bekletin ve ardından ovmaya gerek kalmadan kalıntıyı silin."
Diğer bir uzmana göre, derz aralarındaki lekeleri ve küfü çıkarmak için en yaygın yaklaşım, ev sahiplerinin nemli bir süngerle ovmak için kullanabileceği karbonattır.
Karbonat ve biraz daha dayanıklı herhangi bir küf için beyaz sirke, bir sprey şişesine ekleyebileceğiniz ve karbonatla üzerine püskürtebileceğiniz başka bir üründür. Lekeleri ovalamaya yardımcı olması için eski bir diş fırçasını kullanmadan önce bunu birkaç dakika harçınızın üzerinde bekletin.
Harcı temizlemek için karbonat ve beyaz sirke kombinasyonunu kullanmayı öneren uzmanlar şunları öneriyor: "Biraz karbonatı suyla karıştırarak bir karbonat macunu oluşturun. Ardından, bu macunu harç hatlarınıza uygulayın.
"Harç karbonat ile kaplandıktan sonra, bir sprey şişesinde biraz sirkeyi suyla karıştırın ve bunu fayans harçtaki karbonatın üzerine püskürtün. Karışım köpürmeye başlayacaktır. Köpürmesi durduğunda, bir fırça ile ovalayın. Ardından bölgeyi suyla durulayın ve silerek kurulayın."
Temizlik uzmanı ayrıca, beyaz sirkenin harcı çıkarmak için tek başına kullanılabileceğini de kaydetti. "Sirke, mevcut en çok yönlü ve etkili doğal temizleyicilerden biri olarak bilinir. Sirke doğal olarak asidiktir, yani küf, kir ve diğer bakteri türlerinin büyümesini önleyebilir.
"Bir sprey şişesinde biraz damıtılmış beyaz sirkeyi biraz suyla karıştırın ve ardından karışımı doğrudan harcın üzerine püskürtün. Bu karışımı yaklaşık 10 ila 15 dakika bekletin ve ardından bir fırça ile ovalayın.
Beyaz sirke etkili bir temizleyici olsa da dikkatli kullanılması gerektiği konusunda uzmanlar uyardı. "Asitli yapısı nedeniyle bazı fayanslarda zamanla aşınabileceğini unutmamak önemlidir, bu nedenle son çare olarak yalnızca beyaz sirke kullanılması önerilir."
Hidrojen peroksit, ağartıcı kullanmak yerine fayans derzlerini temizlemek için de kullanılabilir. Bu güçlü temizlik maddesi genellikle beyazlatma ve aydınlatma için kullanılır. Bununla birlikte, aynı zamanda harika bir dezenfektan ve koku gidericidir.
Uzmanlar, "Hidrojen peroksit harika, doğal bir temizlik maddesidir ve mantar önleyici özelliklere sahiptir. Bu maddenin bir kısmını bir sprey şişesine dökün ve ardından doğrudan harcın üzerine püskürtün. Bunun yaklaşık 10 dakika ıslanmasına izin verin ve ardından fırçalayın. Karbonatta olduğu gibi, hidrojen peroksit de harç temizliği için oldukça etkili olan oksijenli ağartıcı gibi görev görür.