Fayans aralarını bembeyaz yapan yöntem! Ne ovalama ne de kimyasal gerekmiyor

Harç, fayanslar arasında kalan boşlukları doldurur. Sadece estetik açıdan hoş olmakla kalmaz, aynı zamanda fayansları desteklerken nem ve kir birikmesini önler, onları yerinde tutar. Çoğu zaman mutfaklarda veya banyolarda kullanılan bu malzemenin daha koyu bir renge dönüşmeye başlama anına kadar kirlendiğini bile fark edilmez. Kirli derzlere sahip olmak sadece kötü bir görüntü oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda potansiyel bir sağlık tehlikesi de yaratabilir. Bu alanlar bakteri barındırır ve küfün büyümesine ortam hazırlar. Bu nedenle de düzenli olarak temizlenmesi gerekir.

Çamaşır suyu evdeki alanları temizlemek için yaygın olarak kullanılsa da, harç üzerinde asla kullanılmaması gerekmektedir. Temizlik uzmanları "Küf ve kirden kurtulmaya çalışırken çoğumuz çamaşır suyunu tercih ederiz, ancak bu kimyasal aslında çok zehirlidir, sadece dumanları soluyanlar için değil, aynı zamanda evdeki tüm bireyler için de çok zehirli olabilir" dedi.

Temizlik uzmanlar ise çamaşır suyu yerine doğal malzemeler kullanarak fayans derzlerini temizlemenin en etkili yolları hakkında bilinen en iyi ipuçlarını paylaştı.

"Bunun yanı sıra, ağartıcı iyi temizlenmezse küfü beyaz rengine çevirebilir. Bu da bakterilerin fayanslarınızda hala bulunabileceği ve zamanla tekrar birikebileceği anlamına gelir."

Bunun yerine uzman şunu öneriyor: "Ev yapımı malzemeler, atık sulara geri dönmesini istemediğimiz zararlı kimyasalları kullanmadan fayans derzinizi temizlemenin etkili bir yoludur. İster kir ve küfü gidermek, derzinizi beyazlatmak veya yağdan arındırmak için deneyebileceğiniz çok sayıda çözüm var."

Temizlik uzmanları, ev sahiplerine derz aralarını temizlemek için greyfurt çekirdeği özü kullanmayı denemelerini önerdi. Listelenen diğer yöntemlerin arasında en çok bunun etkili olduğunun da altını çizdiler.