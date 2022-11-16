Fırın içini ovmadan tertemiz yapan yöntem! Dakikalar içinde yağlardan kurtulmak için...

Fırını düzenli olarak kullanmak günde bir kez bile olsa fırın raflarının kirlenmesine neden olabilir. Fırınlanmış yağ, yapışkan kir ve yanmış yiyecek artıkları birikebilir ve fırınlarda hoş olmayan kokulara neden olabilir. Birçok evde, fırınların içindeki her türlü kiri temizlemek için harika olan kendi kendini temizleyen fırınlar bulunur. Ancak her fırında bu işlev bulunmaz, bu da fırın raflarının ve tepsilerinin elle temizlenmesi gerektiği anlamına gelir.