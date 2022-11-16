Fırın içini ovmadan tertemiz yapan yöntem! Dakikalar içinde yağlardan kurtulmak için...

Fırını düzenli olarak kullanmak günde bir kez bile olsa fırın raflarının kirlenmesine neden olabilir. Fırınlanmış yağ, yapışkan kir ve yanmış yiyecek artıkları birikebilir ve fırınlarda hoş olmayan kokulara neden olabilir. Birçok evde, fırınların içindeki her türlü kiri temizlemek için harika olan kendi kendini temizleyen fırınlar bulunur. Ancak her fırında bu işlev bulunmaz, bu da fırın raflarının ve tepsilerinin elle temizlenmesi gerektiği anlamına gelir.
PIRIL PIRIL OLACAK
Fırın temizliğinde hayatınızı kolaylaştıracak yöntemler arasında; bulaşık makinesi tableti, bulaşık deterjanı, sabun, soda, beyaz sirke ve bikarbonat kullanımı yer alıyor.
Bulaşık makinesi tabletlerini sıcak suyla birlikte tepsiye koyun ve güzelce karıştırın. Ardından fırın raflarını büyük bir tepside bir gece bekletin üzerine kaynar su ekleyin. Sonra metal bir bulaşık teli ile ovalayın. Dakikalar içinde farkı göreceksiniz.
KABARTMA TOZU VE SİRKE
Fırın temizliğinde kullanabileceğiniz bir diğer yöntem ise, kabartma tozu ve sirke. Bu iki ürün fırınınızı tertemiz yapacak. Bİraz sirke ve kabartma tozunu ılık bir suyun içine dökün. Ardından güzelce karıştırma işlemine başlayın. Karıştırdıktan sonra, bir bez veya sünger yardımı ile güzelce ovalayın. Durulamadan önce karışımı üzerinde bekletin. Böylece fırınınız eskisinden daha temiz olacak.
LİMON SUYU
MALZEMELER: Limon suyu (1 su bardağı), mısır nişastası (1 yemek kaşığı), bulaşık deterjanı (1 çay kaşığı)
UYGULAMA: Limon suyu ve mısır nişastasını karıştırın, koyulaşana kadar ısıtın, oda sıcaklığına soğutun, bulaşık deterjanıyla karıştırın. Fırına sürün, 20 dakika bekletin, silerek temizleyin.
TUZ VE BULAŞIK DETERJANI
MALZEMELER: Kabartma tozu (1/8 su bardağı), tuz (1/8 su bardağı), bulaşık deterjanı (1 yemek kaşığı)
UYGULAMA: Kabartma tozu, tuz ve bulaşık deterjanını karıştırın. Fırına sürün, 20 dakika bekletin, silerek temizleyin.