Fırın tellerini tek harekette temizleyen yöntem! Tamamen doğal....

Fırın temizleme ürünleri genellikle sert kimyasallar içerir ve sağlığınızı tehdit edebilir. Ancak bu yöntemle doğal ve pratik bir şekilde fırın tellerinizi temizleyebilirsiniz.
ADIM ADIM O YÖNTEM!
Bu yöntem için ilk olarak kirli fırın tellerini folyoyla kaplayın, daha sonra 150 derece yanan fırında 10-15 dakika telleri bekletin. Beklettiğiniz telleri çıkarın ve sardığınız folyoyu açıp temizleyici spreyinizden sıkarak rafları nemli bir bezle silin.
Bu yöntem sonrasında yağın hiçbir kuvvete gerek kalmadan rahatlıkla silindiği görülüyor.
Fırın temizliği için doğal yöntemler de mümkün. İşte bu doğal yöntemler!
Bir sprey şişesine 1 paket karbonat ve 1 limonun suyunu koyarak iyice karıştırın. Karışımı fırın tellerine püskürtün veya bir bez yardımıyla uygulayın.
Yaklaşık 30 dakika beklettikten sonra nemli bir bezle silin.
Bu yöntemi düzenli olarak uygulayarak tellerinizin yağlanmasını önleyebilirsiniz.
AMONYAK
Bu yöntem, özellikle fırındaki yağ kalıntılarını temizleme konusunda çok etkilidir. Yarım bardak amonyak ve 2 bardak suyu bir kapta karıştırın.
Karışımı fırın tellerine sürün ve fırının kapağını kapatarak 1-2 saat bekleyin. Süre sonunda nemli bir bezle silerek tüm kalıntıları temizleyin.
TUZ VE LİMON YÖNTEMİ
Tuzun aşındırıcı özelliği ve limonun asidik yapısı sayesinde fırın tellerinizi zahmetsizce temizleyebilirsiniz.
Fırın tellerinin üzerine bolca tuz serpin. Bir limonu ortadan ikiye kesin ve tuzun üzerine sürerek ovun. 20 dakika bekledikten sonra nemli bir bezle silin.
KÜL YÖNTEMİ
Kül, özellikle yanmış ve yapışmış yağ kalıntılarında oldukça etkilidir.
Bir miktar odun külünü bir kaba alın. Nemli bir bez veya süngerle külleri fırın tellerine sürün. 15 dakika beklettikten sonra nemli bir bezle silerek temizleyin.
Bu yöntemler sayesinde fırın tellerinizi fırçalamadan ve fazla efor harcamadan temizleyebilir, mutfağınızda hijyen sağlayabilirsiniz!