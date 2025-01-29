Fırın tellerini tek harekette temizleyen yöntem! Tamamen doğal....

Fırın temizleme ürünleri genellikle sert kimyasallar içerir ve sağlığınızı tehdit edebilir. Ancak bu yöntemle doğal ve pratik bir şekilde fırın tellerinizi temizleyebilirsiniz.

ADIM ADIM O YÖNTEM!

Bu yöntem için ilk olarak kirli fırın tellerini folyoyla kaplayın, daha sonra 150 derece yanan fırında 10-15 dakika telleri bekletin. Beklettiğiniz telleri çıkarın ve sardığınız folyoyu açıp temizleyici spreyinizden sıkarak rafları nemli bir bezle silin.

Bu yöntem sonrasında yağın hiçbir kuvvete gerek kalmadan rahatlıkla silindiği görülüyor.

Fırın temizliği için doğal yöntemler de mümkün. İşte bu doğal yöntemler!