Fırındaki inatçı yağları dakikalar içinde söküp atıyor! Deneyimli ev hanımlarının uyguladığı bu yöntem ne yağ bırakıyor ne de kir...

Kimyasal temizleyicilerle daha etkili temizlendiği düşünülse de aslında mutfaklarınızda bulunan birkaç doğal ürün, fırınlarınıza zarar vermeden etkili bir temizlik sunabilir. İşte fırınlarınızı ilk günkü haline dönüştürecek o temizlik tüyoları;

ÖNCE FIRINI SOĞUTUN

Fırını kullandıktan hemen sonra temizleme işlemi, yeterli temizlik yapmayı engelleyebilir. Ayrıca sıcak fırında temizlik yapmak, yanıklara ve yaralanmalara neden olabilir.

BÜYÜK PARÇALARI ÇIKARIN

Tepsi veya ızgara gibi büyük parçaları ilk olarak çıkarın ve böylece fırının içinde alan açın. Bu parçaları elinizde yıkayarak etkili bir temizlik elde edebilirsiniz.

YAĞ EMİCİ BİR ÜRÜNLE İLK AŞAMAYA GEÇİN

Fırının içindeki yağların emilimini sağlayarak daha kolay temizleyebilirsiniz. Bunun için kağıt havlu veya bez kullanabilir, böylece yağın ilk aşamada birikintilerini ortadan kaldırabilirsiniz.

SİRKE ÇÖZÜCÜ BİR İŞLEV GÖSTERİR

Sirke, fırındaki yağı temizlemek için harika bir ev yapımı temizleyicidir. Bir sprey şişesine eşit miktarda su ve sirke koyun, sonra fırının içindeki yağlı bölgelere püskürtün. Yaklaşık 15 dakika bekleyin ve sonra bir bezle silin.

BİR DİĞER ALTERNATİF; KARBONAT

Karbonat, fırındaki yağı temizlemek için de harika bir ev yapımı temizleyicidir. Karbonatı suyla karıştırarak macun haline getirin ve fırının içine sürün. 15-20 dakika bekleyin ve ardından bir bez veya süngerle silin.







LİMONUN GÜCÜNDEN YARARLANIN

Limon suyu, fırındaki yağ lekelerini çıkarmak için bir başka doğal temizleyicidir. Limon suyunu suyla karıştırarak bir sprey şişesine koyun ve fırının içindeki yağ lekelerine püskürtün. Yaklaşık 15-20 dakika bekleyin ve ardından bir bez veya süngerle silin.

FIRINI TEKRAR SİLİN

Fırını sirke veya karbonatla temizledikten sonra, fırının içindeki temizlik kalıntılarını bir bez ve temiz suyla yeniden silin.

FIRIN CAMI İÇİN SU VE DETERJAN KULLANIN

Fırın camını temizlemek için sıcak su ve bulaşık deterjanı kullanabilirsiniz. Birkaç damla deterjanı sıcak suya ekleyin ve bir bezle camı silin. Fırın camlarını temizlerken, aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın ve camı çizmeyecek yumuşak bir bez veya sünger kullanın. Ayrıca, fırın camlarını temizledikten sonra, camın üzerinde herhangi bir kalıntı kalmadığından emin olun. Bu temizleyiciler fırınınıza zarar verebilir ve kalıntıları yiyeceklerinize geçebilir.