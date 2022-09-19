Gece sıklıkla uyanmanızın altında bu sebep yatıyor! Deliksiz bir uyku için…

Uyku insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Düzgün bir uyku için belli bir saat uyumalıyız. Vücudumuzun dinç ve güçlü hissetmesi için 7-8 saat aralığında uyumak fazlasıyla önemlidir. Peki bu gece yarısı uyanmalarını neden yaşıyoruz? Gelin bunlara birlikte bakalım.
21:00 ile 23:00 arası
Çinliler, 21:00 ile 23:00 arasındaki pencerenin endokrin ve lenfatik sistemlerinize bağlı olduğunu söylüyor. Bu sistemler bu süre zarfında daha aktiftir. Dengeleri bozulursa, bu pencerede depresif hissedebilir ve kötü bir uyku çekebilirsiniz. Ayrıca bu belirtiler arasında, suçluluk duygusu, hormon dengesizliği ve tiroid bozukluğu yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir yatma zamanı rutinine ihtiyacınız var ve 23: 30'a kadar uyuduğunuzdan emin olmak için en geç 22:30'un yatakta olmanız gerektiğini unutmayın.
23:00 ile 01:00 arası
Bu saat dilimi safra kesesinden sorumludur. Bu organın yanlış çalışması, dengesizlik, kararsızlık, karar verme güçlüğü, utangaçlık, çekingenlik ve yüksek kolesterol duygularına yol açar . Uzmanlar, sağlıksız içecekler ve trans yağlar tüketmemenizi öneriyor.
01:00 ile 03:00 arası
Bu süre zarfında karaciğer daha aktiftir. Vücudunuzu detoksifiye etmeye ve günün duygularını işlemeye çalışır. Uyanıkken kızgın hissedebilir, huysuzluk ve baş ağrısı yaşayabilirsiniz.Bu saatte uyanmaya devam ederseniz, özellikle geceleri yapıyorsanız, sağlıksız içecekler ve sağlıksız yiyecekler tüketmek de dahil olmak üzere çok fazla kötü alışkanlığınız olabilir.
03:00 ile 05:00 arası
Akciğerler bu saatlerde aktiftir. Bu organla ilgili sorunlarınız varsa, üzüntü, sığ nefes alma, terleme ve göğüs ağrısı yaşayabilirsiniz . Yatmadan önce nefes egzersizleri yapmayı deneyin veya bir arkadaşınızla veya bir psikologla konuşun.
05:00 ile 07:00 arası
Kalın bağırsak bu saatlerde aktif olarak çalışır. Bir bozukluğu varsa, kendinizi savunmacı hissedebilir veya bir durumda sıkışıp kalabilirsiniz. Çalar saatinizden her uyandığınızda, sinirli hissedebilirsiniz. Bundan dolayı Çinliler, öğünlerinize daha fazla lif veya su eklemenizi önerir.