Gece sıklıkla uyanmanızın altında bu sebep yatıyor! Deliksiz bir uyku için…

Uyku insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Düzgün bir uyku için belli bir saat uyumalıyız. Vücudumuzun dinç ve güçlü hissetmesi için 7-8 saat aralığında uyumak fazlasıyla önemlidir. Peki bu gece yarısı uyanmalarını neden yaşıyoruz? Gelin bunlara birlikte bakalım.

21:00 ile 23:00 arası

Çinliler, 21:00 ile 23:00 arasındaki pencerenin endokrin ve lenfatik sistemlerinize bağlı olduğunu söylüyor. Bu sistemler bu süre zarfında daha aktiftir. Dengeleri bozulursa, bu pencerede depresif hissedebilir ve kötü bir uyku çekebilirsiniz. Ayrıca bu belirtiler arasında, suçluluk duygusu, hormon dengesizliği ve tiroid bozukluğu yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir yatma zamanı rutinine ihtiyacınız var ve 23: 30'a kadar uyuduğunuzdan emin olmak için en geç 22:30'un yatakta olmanız gerektiğini unutmayın.