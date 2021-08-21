Geceleri sık sık uyanıyor musunuz? İşte dakikalar içinde uykuya dalmanın sırrı

Uykusuzluk, günlük yaşam kalitenizi oldukça düşüren bir sorun. Fakat bu sorunu ortadan kaldırmanın aslında pek de bilinmeyen ipuçları bulunuyor. İşte geceleri uykusu bölünenler için dakikalar içinde tekrar uykuya dalmanın sırları…

AYAK PARMAKLARINIZI GEVŞETME EGZERSİZİ

Aşamalı kas gevşetme egzersizleri, vücudunuzu gevşetmenize ve stresten kurtulmanıza yardımcı olur. Bacaklarınızı sıkarak esnetin ve yavaşça gevşetin. Ek olarak, ayak parmaklarınızı kıvırabilir, yukarı doğru serbest bırakabilir ve ardından normal pozisyonlarına geri dönebilirsiniz. Parmaklarınızı gevşetmeden önce her pozisyonda 10 saniye tutun.

EVCİL HAYVANINIZLA UYUMAYI BIRAKMALISINIZ





Evcil hayvanınızla uyumak, hem iyi hem de kötü olabilir. Bir çalışmanın gösterdiği gibi, evcil hayvanlar stres seviyemizi azaltmanıza yardımcı olabilir, ancak bir diğer araştırma ise uykuyu bozabileceklerinden bahsediyor. Bu durum, evcil hayvanınızın uyku alışkanlığına veya gece boyunca sallanıp dönüp dönmediği ile ilgili. Alerjisi olanlar için en iyisi yatakta evcil hayvanlara izin vermemek olacaktır. Bu nedenle, evcil hayvanınızın uykunuzu böldüğünü düşünüyorsanız, onları sizinle yatmamaları için eğitin. Onlara ayrı bir yatak alabilir ve içinde uyumayı öğretebilirsiniz. Siz onları yönlendirmeden otomatik olarak kendi yatağına gittiklerinde onları ödüllendirin

TELEFONUNUZ YERİNE KİTAP KURCALAYIN





Melatonin, onarıcı uyku için gerekli bir hormondur. Gecenin ortasında uyanıksanız, melatonin eksikliği yaşarsınız ve telefon kullanımı melatonin seviyesini artırmaz. Aksine, ekrandan gelen ışık onu daha da azaltacak ve tekrar uykuya dalmanızı imkansız hale getirecektir. Yapmanız gereken şey telefonunuzu odanızdan tamamen çıkarmak. Tekrar uykuya dalmanıza yardımcı olmaya çalışabileceğiniz bir diğer şey kitap okumaktır. Evet, bazı ışıkları açmanız gerekse de kelimeler sizi uykulu hale getirecektir.

ILIK VEYA SOĞUK BİR DUŞ ALIN

Birçok uzman, yatmadan yaklaşık bir saat önce duş almanızı önerir. Bunun nedeni, uykulu hissetmek için vücudumuzun sıcaklığının düşmesi gerektiğidir. Bu nedenle, yatmadan hemen önce duş alırsanız, vücudunuz enerji dolu hissedecek ve uykuya hazır olmayacaktır. Bazen gecenin ortasında uyandığımızda aşırı ısınmış hissederiz. Ilık ve hatta soğuk bir duş alarak vücut ısımızı düşürebilir ve zihnimizi temizleyebiliriz, bu da çok daha hızlı uykuya dalmamıza yardımcı olur.

LAVANTA



Lavantanın uykusuzluğu iyileştirdiği ve uyumakta güçlük çeken insanlara yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bir çalışma, 6 ila 8 damla lavanta yağının, herhangi bir yan etkiye neden olmadan hem uyku kalitesini hem de süresini iyileştirdiğini göstermiştir.

Lavanta yağı size göre değilse yatak odanızda lavanta bitkisi tutmaya başlayabilirsiniz. Bu şekilde, koku ne olursa olsun her zaman mevcut olacaktır. Kalp atış hızınızı düşürmeye yardımcı olan bir fincan lavanta çayı da hazırlayabilirsiniz.

ÇORAP GİYİN

Çoraplar, ayağımızdaki kan damarlarını genişletme ve ısısını vücudun geri kalanına aktarma özelliğine sahiptir. Küçük bir araştırma, yatakta çorap giymenin uyku kalitesini ve süresini iyileştirdiğini gösterdi. Ancak, herhangi bir çift çorap iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olmaz. Kan dolaşımını engelleyecek sıkı çoraplar giymediğinizden emin olun. Kaşmir ve merinos yünü çorapların ayağınızı ısıtmak ve aynı zamanda sizi rahat ettirmek için en iyisi olduğu düşünülmektedir.