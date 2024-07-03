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Gelinler neden çiçek buketi taşır? Nedeni sizi çok şaşırtacak…

Gelin buketi tam olarak bir düğün gerekliliği olmasa da (teknik olarak tören onsuz da devam edebilir) yine de düğünlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir gelinin koridorda eli boş yürümesinin ne kadar tuhaf görüneceğini hayal edebilirsiniz. Peki bu gelenek nasıl başladı?

Giriş Tarihi: 03.07.2024 16:46
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Gelinler neden çiçek buketi taşır? Nedeni sizi çok şaşırtacak…

Bazıları düğün çiçeklerinin eskiden sık sık banyo yapılmadığı için vücut kokusunu maskelemek amacıyla kullanıldığını öne sürse de bu yanlış bir kanıdır. Aslında, en eski gelin buketleri çok fazla çiçek içermiyordu, hatta hiç içermiyordu; bunun yerine çoğunlukla otlardan oluşuyordu.

Kaynaklara göre, eskiden gelinleri bu bitkiler gelinlerin sadakatı gibi şeyleri temsil ediyordu.

Sarımsak da bazen buketlerde kullanılırdı çünkü gelini kötü olaylardan koruduğu düşünülürdü.

Sonraki yüzyıllarda, insanlar düğün buketlerine çiçekler de dahil olmak üzere başka bitkiler de eklemeye başladılar. Kadife çiçekleri 16. yüzyılda sadakat ve sonsuz aşkın sembolü olarak popülerlik kazandı.

Sonra, Viktorya döneminde, çiçekçilik (çiçek dili) yaygın bir moda haline geldi ve insanlar birbirlerine belirli anlamları olan, özenle hazırlanmış çiçek buketleri göndermeye başladılar. Bunun devamında ise gelin buketleri günümüze kadar ulaştı.

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