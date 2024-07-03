Gelinler neden çiçek buketi taşır? Nedeni sizi çok şaşırtacak…

Bazıları düğün çiçeklerinin eskiden sık sık banyo yapılmadığı için vücut kokusunu maskelemek amacıyla kullanıldığını öne sürse de bu yanlış bir kanıdır. Aslında, en eski gelin buketleri çok fazla çiçek içermiyordu, hatta hiç içermiyordu; bunun yerine çoğunlukla otlardan oluşuyordu.