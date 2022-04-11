Gerçekten mutlu bir birliktelik mi? Toksik bir ilişki yaşadığınızın 12 kanıtı

İlişki dinamikleri herkes için farklıdır. Bireylerin farklılığı ilişkilerine de yansıyarak farklı bir sevgi ve saygı çizgisi oluşturabilirler. Fakat bazı psikolojik baskı yöntemleri, ilişkide kendinizi sıkışmış hissettiğiniz anlar farkında olmadan “doğalmış” gibi gelebilir. Mutlu bir ilişki, kendinizi rahat hissettiğiniz ve desteklendiğinizi bildiğiniz bir yapıya sahiptir. Toksik bir ilişki ise sürekli olarak huzursuz bir dünyadaymış gibi hissetmenize neden olur.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 11.04.2022 09:12

Eşiniz, sevgiliniz veya flört ettiğiniz kişi… Hiç farkında olmadan toksik bir ilişkiye sürüklenebilir ve buna kendinizi mecburmuş gibi hissedebilirsiniz. Yaşanan baskı hissi, sizin hatanızmış gibi hissettirilebilir. Fakat tüm bunları ayırt etmenin birkaç ipucu bulunuyor. Örneğin; romantizm ve kıskançlığı birbirinden ayırt etmek oldukça önemlidir. İşte ilişkinizde aslında "normal olmayan" o davranışlar…

İNİSİYATİF ALMAYARAK TÜM SEÇİMLERİ KARŞIYA BIRAKMA Bazı insanlar inisiyatif almaz veya yarı yolda buluşmaya eğilimlidir. Bu tamamen normal olabilir. Ancak toksik bir kişi sadece kendi başına karar vermek istemez, aynı zamanda partnerinin kararını kabul eder ve bunun neden olduğu tüm sorunlar için onları suçlar. Böyle bir kişi önce ruh eşine öğle yemeği yemeleri için bir restoran ya da izleyecekleri bir film seçmesini söyler, ama sonunda hayal kırıklığına uğrarlar. Yemek onlar için lezzetsiz olacak, servisin berbat olduğundan şikayet edecek ve sonuçta "sizin sunduğunuz" bütün fikir büyük bir zaman kaybı olacak. Böyle bir kişi, partnerini suçlamak için kolayca bir neden bulacaktır.