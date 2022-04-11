Gerçekten mutlu bir birliktelik mi? Toksik bir ilişki yaşadığınızın 12 kanıtı

Eşiniz, sevgiliniz veya flört ettiğiniz kişi… Hiç farkında olmadan toksik bir ilişkiye sürüklenebilir ve buna kendinizi mecburmuş gibi hissedebilirsiniz. Yaşanan baskı hissi, sizin hatanızmış gibi hissettirilebilir. Fakat tüm bunları ayırt etmenin birkaç ipucu bulunuyor. Örneğin; romantizm ve kıskançlığı birbirinden ayırt etmek oldukça önemlidir. İşte ilişkinizde aslında "normal olmayan" o davranışlar…
İNİSİYATİF ALMAYARAK TÜM SEÇİMLERİ KARŞIYA BIRAKMA
Bazı insanlar inisiyatif almaz veya yarı yolda buluşmaya eğilimlidir. Bu tamamen normal olabilir. Ancak toksik bir kişi sadece kendi başına karar vermek istemez, aynı zamanda partnerinin kararını kabul eder ve bunun neden olduğu tüm sorunlar için onları suçlar.
Böyle bir kişi önce ruh eşine öğle yemeği yemeleri için bir restoran ya da izleyecekleri bir film seçmesini söyler, ama sonunda hayal kırıklığına uğrarlar. Yemek onlar için lezzetsiz olacak, servisin berbat olduğundan şikayet edecek ve sonuçta "sizin sunduğunuz" bütün fikir büyük bir zaman kaybı olacak. Böyle bir kişi, partnerini suçlamak için kolayca bir neden bulacaktır.
HİLELİ ROMANTİZM
Manipülasyon yapmaya yatkın insanlar kolaylıkla hata yapma "lüksü" varmış gibi davranır. Çünkü suçlarını kolayca başkalarına yükleyebilirler. Hiç suçlu olmasa bile başka bir kişide bu hoş olmayan duyguya neden olabilirler. Üstelik çoğu zaman, manipülatif olan bu davranışlar, romantik jestlerin içine gizlenebilir.
Manipülatif bir eş, örneğin doğum izninden sonra eşinin işe başlama isteğini destekleyecektir, ancak daha sonra sürekli sızlanarak ve "Evde sensiz çok kötü hissediyoruz, seni çok özlüyoruz" gibi şeyler söyleyerek kendinizi sorumlu veya suçlu hisstmesine neden olabilir. Fakat bunu "sevgi dolu" bir şekilde sundukları için manipülasyonu fark edilmez hale dönüştürebilirler.
Bir başka örnekte ise; manipülatif bir kişilik, partnerine hakaret ettikten sonra bile, normal bir şekilde özür dileyemez ve suçu hakaret ettiği kişiye kaydırmaya çalışır.
DIŞARIDA BÜYÜK AŞIK, İÇERİDE MANİPÜLATÖR
Psikologlar bu tür toksik ortaklara "kullanıcı" diyorlar . Dışarıdan çok hoş ve nazikler, ama size asla sebepsiz yere kibar bir söz söylemezler. Tüm eylemleri kişisel çıkarları tarafından yönlendirilir. "Bana yemek yaparsan sana çiçek veririm" veya "Senden istediğimi daha sonra alırsam sana güzel bir hediye veririm." "Kullanıcılar" toksik ilişki durumunu bu şekilde karşıdakilere kabul ettirmeye çalışırlar. Belli bir ana kadar sevgi dolu bir eş maskesini takarken ve kendi yaptıklarına aykırı bir şey olduğunda gerçek yüzleri ortaya çıkar.
PASİF- AGRESİF DAVRANIŞLAR
Toksik bir kişi birlikte olduğu kişiyi genellikle kontrol etmek ister ancak doğrudan kontrolü ele almaktan korkabilir. Bu noktada diğer insanlarla iletişimle ilgili durumlarda mükemmel bir şekilde fark edilebilen hileler bulurlar.
Örneğin; bir arkadaşlarıyla buluşmaya hazırlanırken sevgiliniz, "Evde yalnız kalmak zorunda olduğum için kendimi kötü hissediyorum. Ama sorun değil, gidip arkadaşlarınla vakit geçirebilirsin" diyebilir. Bu noktada siz onu terk ettiği için kendini kötü hissetmeye başlayacak, partneriniz ise bir manipülatör gibi değil, kendini feda edebilecek bir kişi gibi görünecek.
AŞIRI TUTKULU İLTİFATLAR
Herkes güzel sözler duymaktan hoşlanır ama ne yazık ki bazı insanlar söylediği güzel sözlerin arkasına farklı anlamlar gizler. Görünüşte romantik olan bir cümle olarak; "Kimse seni benim kadar sevemez" ifadesi, karşıdaki kişinin bağlılığını anlamını taşıdığı düşünülse de gerçek bundan çok daha fazlası olabilir. Bu ifade, "Eğer beni bırakırsan, sonsuza kadar yalnız kalırsın" anlamını da beraberinde getirebilir.
HER DAKİKAYI BİRLİKTE GEÇİRME ARZUSU
Sürekli yakın olma arzusu, toksik bir ilişkinin başka bir işaretidir. Toksik bir partner, sürekli olarak arayabilir, bir video açmasını, işten sonra buluşarak sürprizler ayarlamasını veya siz etrafta olmadığınızda bir SMS bombardımanına maruz bırakabilirler.
Filmlerde ve kitaplarda, bu tür davranışlar genellikle romantizmmiş gibi gösterilir ve gerçek aşkın bir göstergesi gibi görünür. Ancak, gerçek hayatta bu tür davranışlar kontrol etme girişimini gösterir ve diğer partner için bir uyarı görevi görmelidir.
ENDİŞELİ KISKANÇLIK
Bilim insanları, 2 tür kıskançlığın ana hatlarını çiziyor: tepkisel ve şüpheli. Tepkisel kıskançlık, bir partnerin aldatma veya flört etme gibi gerçek eylemlerine bir tepki olarak ortaya çıkar. Şüpheli kıskançlık, gerçeklere değil, sonuçlara varmaya dayanır. Partner, iş arkadaşıyla telefonda konuşuyor ve basit bir konuşmadan bile ilişki ihtimali düşünülüyorsa şüpheli kıskançlıktır.
Tepkisel kıskançlık daha doğalken, bir partnerin şüpheli kıskançlığa yatkınlığı ilişkilerde kesinlikle toksik ilişki belirtisidir. Kural olarak, bu tür insanlar endişelidir, düşük benlik saygısından muzdariptir ve eşlerinden sürekli bir sevgi kanıtı beklerler. Aynı zamanda, patolojik olarak kıskanç bir kişiye bir şey kanıtlamak imkansızdır ve onlarla birlikte yaşamınız kısa sürede perişan olur.
BAŞKA BİRİNE HİZMET ETMEYİ YAŞAM AMACI HALİNE GETİRMEK
Birbirinizle ilgilenmek kesinlikle normaldir, ancak kendinizi geri plana atarak karşı tarafla ilgilenmeye başladığınızda durum farklı bir noktaya evrilebilir. Bir kişinin değeri, partnerine sağladığı faydalarla belirlendiğinde, ilişki toksik hale gelir. Bu durum, her iki taraf için de geçerlidir.
Örneğin, bir partner birlikte olduğu kişinin hayatını kolaylaştırmak zorunda hissedebilir, aksi takdirde kendilerine ihtiyaç duyulmadığını düşünür. Bir diğer yönden ise, kişiler, partnerlerinin kendilerine hizmet etmesine "izin verebilirler" ve kendilerini rahat hissetmelerini sağlayabilirler, böylece sürekli olarak karşılarındaki kişinin yanlarında olması gerektiği zorunluluğu hissini oluşturabilirler.
ÇEVREDEKİ HERKESE DUYGULARI HAYKIRMA İSTEĞİ
Sağlıklı bir ilişkide kişi, düşüncelerini ve duygularını açıkça ifade edebilir, fikirlerini paylaşabilir ve birlikte olduğu kişinin geçemeyeceği sınırlar koyabilir. Sağlıksız bir ilişkide yüksek duvarlar inşa edebilirsiniz, ancak partneriniz yine de onları yıkacaktır.
Umursamazlık, birçok kişinin romantik olduğuna inandığı küçük ayrıntılarda bile kendini gösterebilir. Örneğin, bir eş, özel fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamamasını isteyebilir ve ertesi gün fotoğraflarını eşinin sosyal medya hesabında görür. Fotoğrafın başlığı tatlı olsa bile, bu, partnerin diğer kişinin fikrini ve rahatını umursamadığı gerçeğini ortadan kaldırmaz. Sürekli olarak ilişkinizi başkalarına karşı duyurma isteği, bu noktada öne çıkar. Bu nedenle yaşadığınız ilişkide sınırların ne kadar önemli olduğunu dikkat etmek, toksik bir ilişkide olup olmadığının farkında olmayı sağlayabilir.
İLK GÖRÜŞTE SONSUZ AŞK
Erkek arkadaşın üçüncü randevuda çekinerek "Sana aşık olduğumu hissediyorum" demesi farklı bir şeydir. Fakat ciddi bir şekilde "Sen benim hayatımın aşkısın" dediğinde bu tamamen farklı bir durumun göstergesidir. Bir ilişkinin ilk aşamasındaki bu tür "aşırı açıklamalar" narsistlerin tipik özelliğidir.
Böyle erken gelen açıklamalar da "bu kadar kötü olan ne diye" sorabilirsiniz. Bu tip açıklamalar, birlikte olduğunuz kişinin kusurlarını gördüğünüzde, durumun çok daha kötüye gittiğini fark etmenize neden olabilir. Ebedi aşklarını ilan ettikleri kişinin idealize edilmiş imajı parçalanmaya başlayacaktır. Bu kişi hayal kırıklığına uğrayacak ve davranışları soğuk ve hatta agresif hale gelebilir.
FAZLA GİZEMLİ DAVRANMAK
Az bahsettiği bir geçmiş ve eski ilişkileri hakkında saygısız sözler çok endişe verici işaretlerdir. Ne yazık ki, birçok insan onları fark etmemeyi veya sadece romantik bir şekilde yorumlamayı tercih ediyor. "Hayatının son 5 yılından hiç bahsetmiyor, çok gizemli bir adam" ya da "Eski sevgilisi, onu aldatıyordu ama ona gerçek aşkın ne olduğunu göstereceğim" gibi cümleler, kendinizi kandırma noktasına varabilir.
Bir kişi geçmişi hakkında hiç konuşmuyorsa, utanç verici şeyler saklıyor olabilir. Eski ilişkilerinden hep kötü cümlelerle bahsediyorlar ve ne kadar ustaca bir şekilde intikam aldıklarında bahsediyorlarsa, bu toksik bir karakterin ilk işaretleridir. Bunları yapan birinin ilerleyen dönemlerde sizler için de aynı şekilde konuşabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir.
RASTGELE OLMAYAN KAZALAR
Toksik bir kişi eşini kontrol etmek ve kendisinin "istemediği" insanlarla iletişim kurmasına izin vermemek ister. Bu kontrol farklı şekillerde tezahür edebilir.
Zor soruların sorarak; "Arkadaşlarınla gidip eğlenmeyi mi yoksa evde benimle kalmayı mı tercih edersin?
Şantajla: "Ben mi yoksa onlar mı? Seçim yapmalısın?"
Bu tip davranışlar, toksik bir ilişkinin içerisinde farkında olmadan sıkıştığınızı gösterebilir. Bu nedenle tüm bu adımlara dikkat ederek daha mutlu bir yaşam için doğru planlar yapmaya başlayabilirsiniz.