Gerçekten suçlu musunuz? İlişkide duygusal baskı yaşadığınızın 7 işareti

Size duygusal olarak baskı yapan kişi, genellikle sizi çok iyi tanıyan biridir. Tüm sırlarınızı ve savunmasız yanlarınızı biliyor ve onlardan yararlanma konusunda uzman haline gelmiş olabilirler. Bunun nedeni çok basit: sizi kendi isteklerini yaptırmak için savunmasız bırakmak istemeleri.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 27.09.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 16:55

Herkes, duygusal olarak aynı eğitim ve gelişmişlik seviyesinde veya doğru psikolojik sağlıkta olmayabilir. Bu nedenle yaşadığınız hemen her tür ilişkide bunun farkında olmak oldukça önemlidir. Birinin size duygusal olarak baskı uyguladığını tam olarak anlamak için birkaç ipucu bulunuyor. Bunları tespit ederek kendinizi en iyi şekilde koruma altına alabilir, bu duruma son vererek ilişkinizde zarar görmeden ilerleyebilirsiniz. İşte o 7 işaret...

Sürekli ciddi bir talepte bulunurlar. Duygusal baskıya ilk adım, size yakın birinin yaptığı bir taleptir. Talepleri ilk başta belirsiz olabilir, ancak hemen onaylamazsanız sonunda daha agresif hale gelecektir. Sizi ona karşı olan sevginizle sınıyor gibi davranabilir. Örneğin; "beni sevseydin yapardın" gibi baskılar oluşturabilir. Ama gerçekte, sadece sizi ve eylemlerinizi kontrol etmek istiyorlar. İlk başta taleplerini karşılamaya direnebilirsiniz. Biri bize ne yapacağımızı söylediğinde, genellikle "hayır" diyerek tepki veririz veya daha derinlemesine bir konuşma başlatırız. Neden böyle bir şey yapmanı istediklerini anlamıyorsun ve onlarla çatışıyor olabilirsiniz. Buradaki önemli nokta; bu taleplerin gerçekten ihtiyaçtan mı yoksa size kendi istediklerini dayatma düşüncesi mi olduğunu tespit edebilmek. Ancak, size baskı yapmaya devam edecekler. Korku, suçluluk ve yükümlülük duygusu, size baskı yapmaya devam etmek için kullanacakları "silahlardan" 3 tanesidir. Sizi nasıl harekete geçireceklerini biliyorlar ve sizi ne kadar incitseler de başarılı olmak için her şeyi yapma potansiyeline sahip olabilirler. Kendilerine yaptıkları bir şey için suçu size atmaya çalışabilirler. Ayrıca dediklerini yapmazsanız sert önlemler alacaklarını söylemekten çekinmezler.

Tehdit etmeyi bir araç olarak kullanabilirler Başka hiçbir şey işe yaramazsa, size ve hatta kendilerine zarar vermekle tehdit etmeye başlayabilirler. Bu sizin patronunuzsa, sizi işten çıkarmak veya kıdem düşürmekle tehdit edebilirler. Tüm baskıyı yaptıkları için bu yüzden yapmaya karar verdikleri zararlı şey için kusurlu sizmiş gibi hissettirebilirler. Kafanızda bir karışıklık sisi yaratırlar ve tüm durumdan ve sonuç ne olursa olsun sizi sorumlu hissettirirler. Sizi yapmadığınız bir şeyle suçlayabilirler. Bu, eşinizin güvenini kaybettiğinizi ve onu geri kazanmak için iki kat daha fazla çalışmanız gerektiğini hissettirecek başka bir numaradır. Bu durum, kendi güvensizliklerinden ve belki de geçmişte incinmiş oldukları için onlara ihanet edeceğiniz korkusundan kaynaklanır. Bu öfke nöbetleri gelip gidiyor ve yanlış bir şey yapıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Partneriniz her büyük olay yarattığında suçlu olduğunuzu varsaymaya başlarsınız. Toplum içinde büyük dramatik sahneler yaratırlar. Patolojik kıskançlık, eşinizin duygusal olarak taciz etmeye başlamasının büyük bir nedenidir. Bir restorana gelip sizi karşılayan kişiye gülümsemeniz gibi başka insanlarla konuşmanızdan hoşlanmazlar. Bununla ilgili büyük dramatik bir sahne yapmaya devam ederler ve sonunda onların düğmelerine bastığınız için kendinizi suçlu hissedersiniz. Partnerinizin ne kadar incindiğini bilmenize rağmen aynı hataları yapmaya devam eden bir başarısızlık gibi hissediyorsunuz. Tekrar tekrar baskılarına boyun eğiyorsunuz. Onca kavga ve tehditten sonra havlu atıp baskılarına boyun eğiyorsunuz. Ortalık sakinleşir ve eşinizin bir kez daha çok dikkatli ve sevgi dolu olduğu normale dönersiniz. Ancak, güvensizlikleri nedeniyle onları rahatsız eden başka bir şey bulmaları uzun sürmez. Manipülatif davranışları yeniden başlayacak ve ilk kareye geri döneceksiniz.