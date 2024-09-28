Giresun'un ilk kadın ahisi! 40 yıldır lastikçilik yapıyor: "Sanayide hiç kadın yokken ben geldim"

Domaçoğlu, kadın ya da erkek işi diye bir şey olmadığına işaret ederek, "Burada o kadar çok kadın var ki işlerini başarıyla yapıyorlar, masalarının başındalar. Ben biraz daha dışarıdayım. Gelen müşteriler burada kadın olduğunu görünce, onlara da bir rahatlık geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.