Girişimci anne kız el yapımı çikolatalarıyla ağızları tatlandırıyor

El yapımı 30'dan fazla çikolata çeşidini Türkiye 'nin her yerine pazarlayan anne kız, tanıdıkları aracılığıyla yurt dışına da ürün göndermeyi hedefliyor.

"DENEYEREK ÇEŞİTLERİMİZİ ÇOĞALTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Sevgi Çakır, AA muhabirine, evde denemelere başladığı çikolata üretimini eğitim alarak geliştirdiğini söyledi.

Evde yaptığı çikolataları ilk başlarda kızına ve arkadaşlarına denettiğini anlatan Çakır, "Haberim olmadan kızım bana sayfa açmış. Onun akabinde çok talep oldu, siparişler geldi. Yoğunluk nedeniyle de evde yaptığım üretimi küçük bir üretim yeri kurarak geliştirmeye çalıştım." dedi.

Çakır, ev, imalathane ve iş yerinin bir arada bulunmasının hoş bir konsept oluşturduğunu dile getirerek, "El yapımı ürünlerimizin içerisinde koruyucu veya katkı maddesi bulunmuyor. Fındık, fıstık, farklı meyveler, dolguların bulunduğu çeşitlerimiz var. Talepler doğrultusunda deneyerek çeşitlerimizi çoğaltmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

KOSGEB desteğinin ardından gerekli malzemeler ile makineleri aldığını ve üretiminin kolaylaştığını aktaran Çakır, "KOSGEB desteği bütün kadınlar için çok büyük bir fırsat. Girişimci olmak isteyen kadınların bu fırsatları değerlendirmesini isterim." ifadesini kullandı.