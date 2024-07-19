Girişimci kadın arıcıların "ilk üretim" sevinci!

Arıcılık sektörüne verilen desteklerin meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Ergün, şunları kaydetti: "2022 yılında 5 bin 630 kovan arımız varken bunu 12 bin 600'e çıkardık. Yani yüzde 121 artış sağladık. Gençlerimize ve kadınlarımıza daha fazla destek veriyoruz. Bu sene yaptığımız desteğin yarısı kadınlarımıza oldu. Kadınlarımız yeter ki 'biz bu işi yapacağız' desinler, önümüzdeki yıl da destek vermeye devam edeceğiz. Bu üretimi belli bir seviyenin üzerine getirdikten sonra özellikle çörek otu balında bir kooperatifleşmeye doğru dönüştüreceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Uşak çörek otu balı üretimiyle de ön plana çıkacak. Çiçek balından daha pahalı ve pazar imkanı da var. Bu imkanı hep birlikte değerlendirmek için çalışıyoruz."

"İLK BALI ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM" Proje kapsamında aldığı 3 kovan desteğiyle arıcılığa başlayıp bunu 10'a yükselten 37 yaşındaki 3 çocuk annesi Alime Çelik de "Bal sağımını yaptık ilk defa. 50 kilograma yakın bal üretimi gerçekleştirdim. Bunların paketlemesini yaptım. Bunun yanında kara kovan balı da ürettik." dedi.