Gittikleri atölye gelir kapıları oldu! "Sosyalleşmek için başlamıştım, artık para kazanıyorum!"

Kursiyerlerden Fatma Keleş ise 3 yıl önce sosyal aktivite olarak başladığı kurs sayesinde artık kazanç elde ettiğini anlattı. Ürünlere çok emek harcadıklarının altını çizen Keleş, "İncelikleri çok fazla. Ben manzara resimlerinde bayağı zorlanıyorum. İlk başta satışa çevremizle başladık, daha sonra duyanlar oldu. Bir tabloyu boyutuna ve işçiliğine göre 2 ila 5 bin lira arası değişen fiyatlardan satıyoruz." dedi.