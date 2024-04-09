Görenleri hayran bıraktı! 2024’ün ilk Güneş tutulması: Her görüntü zihninize kazınacak...

Meksika'nın Mazatlan şehrinde yerel saatle 11.07 başlayan güneş tutulması, ABD'nin kuzeydoğu yönüne ilerleyerek 17.16'da Kanada'da son buldu. ABD'de tam tutulmanın içinde yer alan 13 eyaletteki yüzlerce şehir ve küçük kasabada, milyonlarca kişi özel güneş tutulması gözlükleri ve teleskoplarla bu tarihi doğa olayına tanıklık etti.

Tam tutulma, 6 bin 437 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 44 milyon nüfusun yaşadığı Meksika, ABD ve Kanada toprakları üzerinde 186 kilometre genişliğinde bir rota izledi. Bu rota içinde insanlar "tam güneş tutulmasına" şahit olurken, tutulma bu rota dışında da kısmi olarak gözlemlendi Kısmi tutulma, ABD'nin Alaska ve Hawaii dışındaki 48 eyaletinin tamamında görüldü.

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GÜZERGAH ÜZERİNDE "GÜNEŞ TUTULMASI TURİZMİ" ARTTI

Ay'ın Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmasını izlemek için milyonlarca kişi, özellikle tam tutulmanın yaşanacağı bölgelere akın etti. Meksika'nın Pasifik kıyısından görülmeye başlanan tutulma rotası, Meksika ve Texas'ın kuzeydoğusuna doğru ilerleyip, New York ve Maine eyaleti hattından Kanada'ya doğru hareket etti.