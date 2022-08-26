Göz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! En yaratıcı insanlar o göz şekline sahip…

Söz konusu duygular olduğunda karşımızdaki kişinin gözlerine bakarak birçok şeyi anlayabiliriz. Mutluluktan öfkeye birçok duyguyu gözlerden okunabilir. Duygular söz konusu olduğunda gözler çok şey anlatır. Ancak, sadece duygular değil, bir kişinin kişiliği hakkında da bilgi, gözlerinin şeklini inceleyerek bulunabilir. İşte göz yapısına göre kişilik analizleri…

Giriş Tarihi: 26.08.2022 09:22 PAYLAŞ ABONE OL

Karşımızdakinin ne hissettiğini bilmek güzeldir, çünkü bu şekilde çoğu zaman o kişinin nasıl hissettiğini, onlar söylemeden öğrenebiliriz. Aynı şekilde karşımızdaki kişi kendini anlatmadan onu gözlerinden de tanıyabiliriz.

KÜÇÜK GÖZLER Gözleri yüzüne oranla küçük olan kişiler, kendisine odaklanma konusunda oldukça yeteneklidir. Hayatlarına eleştirel, analitik ve ciddi bir bakış açısıyla bakarlar. İçlerinde bulundukları grubun en akıllı kişisi olarak bilinirler. Bu nedenle çevrelerindeki insanlar da zor ve karmaşık soruları çözmede bu kişilere güvenirler. Çevrelerindeki kişiler bu bireyleri duygusuz olarak tanımlasa da aslında bunun nedeni gerçekleri çok daha net görebiliyor olmalarıdır.