Göz şekliniz kişiliğinizi ele veriyor! En yaratıcı insanlar o göz şekline sahip…

Karşımızdakinin ne hissettiğini bilmek güzeldir, çünkü bu şekilde çoğu zaman o kişinin nasıl hissettiğini, onlar söylemeden öğrenebiliriz. Aynı şekilde karşımızdaki kişi kendini anlatmadan onu gözlerinden de tanıyabiliriz.
KÜÇÜK GÖZLER
Gözleri yüzüne oranla küçük olan kişiler, kendisine odaklanma konusunda oldukça yeteneklidir. Hayatlarına eleştirel, analitik ve ciddi bir bakış açısıyla bakarlar. İçlerinde bulundukları grubun en akıllı kişisi olarak bilinirler. Bu nedenle çevrelerindeki insanlar da zor ve karmaşık soruları çözmede bu kişilere güvenirler. Çevrelerindeki kişiler bu bireyleri duygusuz olarak tanımlasa da aslında bunun nedeni gerçekleri çok daha net görebiliyor olmalarıdır.
BADEM ŞEKLİNDEKİ GÖZLER
Bu göz şekline sahip kişiler genelde sıcakkanlı ve nazik yapıda olurlar. Badem şeklinde gözleri olan bireyler aynı zamanda etraflarındaki insanlar tarafından da çok sevildikleri gibi onlara yardım etmek için de ellerinden geleni yaparlar. Ancak bu kişiler aynı zamanda biraz gizemlidir ve bu nedenle karşılarındaki kişinin onları tanıması da zordur.
DIŞARI ÇIKIK GÖZLER
Bu kişilerin gözleri, göz çukurunda saklı değildir aksine daha dışarı doğru çıkık ve belirgindir. Güzel ve keskin bakışlara sahip bu kişiler ise en kibar ve tatlı insanlardır. Etraflarında küçük ancak samimi bir arkadaş ve aile çevresi bulunur. Bu göz şekline sahip kişiler için çevrelerindeki insanlar her şeydir ve onlara çok önem verirler.
ÇUKUR GÖZLER
Gözleri göz çukurunda daha derinde duran bireyler tek başına eğlenebilen ve kendine yetebilen insanlardır. Dış dünyadan bakıldığında oldukça gizemli duran bu kişiler karşılarındakine de kolay kolay güvenmez. Ancak birini çok iyi tanıdığında ve güvendiğinde kendi kimliklerini göstermekten de hiç çekinmezler.
YUVARLAK GÖZLER
Yuvarlak gözlü insanlar görüp görebileceğiniz en yaratıcı kişilerdir. Çevrelerine karşı oldukça açık, duygusal ve coşkulu kişilerdir. Bu nedenle çok büyük gruplar arasında bile kolaylıkla ilgi çekerler. Ancak bu kişiler bazı zamanlar oldukça sakar olabilir.