Gözlerinizi kamaştıracak: Perdeleri bembeyaz yapıyor! Her yıkamada bir küp kullanırsanız…

Beyazlatma denilince muhtemelen aklınıza gelen ilk şey çamaşır suyudur ancak bu durumda bundan kaçınılması daha yararlı olacaktır, çünkü ilk başta perdeleriniz çok beyaz görünse bile, kısa süre sonra kumaştaki liflerin zarar gördüğünü göreceksiniz. Peki nedir perdeleri bembeyaz yapan yöntemler? Gelin birlikte bir bakalım.
YUMUŞATICI VE SİRKE
Doğal çözümler genellikle yıkamayı içerir, ancak sadece yumuşatıcı kullanmak bile perdelerinizi beyazlatmaya yardımcı olabilir. Sık yıkamanıza rağmen hala sararmış görünüyorlarsa, çamaşır makinesinde hassas bir programda yıkamayı ve yumuşatıcı bölmesine 2 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı su koymayı deneyin.
Şeker, karbonat ve tabletleri temizlemenin yanı sıra perdelerinizi sirke ile yıkayarak da beyazlatabilirsiniz. Sirkenin en doğal temizleme yöntemlerinden biri olduğu kabul edilir. Ayrıca lekelere karşı dezenfektan özelliği de bulunmaktadır. Perdelerinizi yıkarken deterjan gözüne biraz sirke koyarak perdelerinizi beyazlığına kavuşturabilirsiniz.
KÜP ŞEKER KULLANIN
Perdelerinizi yıkayarak, yıkama bölmesine bir miktar ilave olarak 2-3 küp şeker veya bir kaşık toz şeker ve az miktarda karbonat ekleyerek perdenizdeki leke ve gri renkten kurtulabilirsiniz. Bunun sonucunda ise perdeleriniz ilk günkü beyazlığına kavuşacağından evinizin kasveti kaybolacaktır.
KARBONAT
Tül perdelerinizi beyazlatmak için şeker veya karbonat dışında bir diğer teknik de bulaşık makinesi tableti ile yıkamaktır. Bunun için öncelikle makinenizi normal tül perde yıkama derecesine ayarlamalısınız. Ardından perdelerinizle birlikte bulaşık makinesi tabletini de atarak gönül rahatlığıyla perdelerinizi yıkayabilir ve harika bir sonuç alabilirsiniz.
LİMON
Limondaki sitrik asit kumaşları ağartabilir. Pamuk, keten ve polyester liflerini beyazlatmada oldukça etkilidir. Yarım bardak limon suyunu (yaklaşık dört limondan) sıcak suya karıştırın. Beyaz çamaşırları limonlu suya ekleyin ve en az bir saat bekletin. Beyazlatmak için gece boyunca bile daha uzun süre suda bekletebilirsiniz. Sonra her zamanki gibi yıkayın.