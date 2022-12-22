Gözlerinizi kamaştıracak: Perdeleri bembeyaz yapıyor! Her yıkamada bir küp kullanırsanız…



KÜP ŞEKER KULLANIN Perdelerinizi yıkayarak, yıkama bölmesine bir miktar ilave olarak 2-3 küp şeker veya bir kaşık toz şeker ve az miktarda karbonat ekleyerek perdenizdeki leke ve gri renkten kurtulabilirsiniz. Bunun sonucunda ise perdeleriniz ilk günkü beyazlığına kavuşacağından evinizin kasveti kaybolacaktır.

KARBONAT Tül perdelerinizi beyazlatmak için şeker veya karbonat dışında bir diğer teknik de bulaşık makinesi tableti ile yıkamaktır. Bunun için öncelikle makinenizi normal tül perde yıkama derecesine ayarlamalısınız. Ardından perdelerinizle birlikte bulaşık makinesi tabletini de atarak gönül rahatlığıyla perdelerinizi yıkayabilir ve harika bir sonuç alabilirsiniz.