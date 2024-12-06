Guinness tarihine geçen buluşma: En uzun ve en kısa kadın buluştu!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ailesiyle yaşayan, 2 metre 15 santimetre boyunda olan 27 yaşındaki weaver sendromlu Gelgi, geçen ay "Guinness 2024 Dünya Rekoru Günü" kutlamaları kapsamında 62,8 santimetre boyunda olan 30 yaşındaki Hint oyuncu Jyoti Amge ile Londra'da bir araya geldi.

Buluşmanın ardından Safranbolu'ya dönen Gelgi, AA muhabirine, uzun zamandır takipçisi olduğu Amge ile Londra'da yüz yüze görüşme fırsatı bulduğunu söyledi. Gelgi, çok güzel bir deneyim yaşadığını belirterek, "Orada birlikte çekimler yaptık. Çok eğlenceliydi ve çok keyifli vakit geçirdik." dedi.

Guinness World Records'ın Londra'daki ana ofisini ilk kez ziyaret etme şansı yakaladığını anlatan Gelgi, "Çok uzun yıllardır orada olmayı, onlarla (çalışanlar) tanışmayı hayal ediyordum. Sonunda gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum." diye konuştu. Gelgi, 70. yıla özel ilk kez, bazı dünya rekortmenlerinin Guinness World Records ikonları olarak seçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri de benim. Orada bana ve arkadaşım Jyoti Amge'ye Guinness World Records ikonları olduğumuzu belgeleyen sertifikalar takdim edildi. Guinness World Records ikonları, bir dünya rekortmeni olmanın anlamını ve ruhunu tamamen benimsemiş olan dünya rekortmenlerine verilen bir ünvan. Aslında bu ikon sertifikası benim için de bir sürprizdi. Öncesinde bilgim dahilinde değildi. Çok gurur duydum. Çok büyük bir onurdu."