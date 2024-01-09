Günlerce beklemenize gerek yok! Kış aylarında çamaşırlarınızı saatler içinde kurutmanıza yardımcı olan yöntem…

Yazın sıcak hava ile daha fazla kıyafet değiştirilse de kışın da çamaşırları yıkamak gerektiği bir gerçek. Peki yıkamadan sonra kurutmayı en kısa sürede nasıl yapabilirsiniz?

KIŞIN ÇAMAŞIR KURUTMANIN PÜF NOKTALARI

Kışın giysileri kurutmanın en iyi yolunu gösteren ipuçlarını ve püf noktalarını içeren rehberi bulabilirsiniz.

Kışın çamaşırları kapalı mekanda kurutmanın ipuçları

Kışın çamaşırlarınızı kapalı alanda kurutmanın en iyi yolunu bulmayı düşünmeden önce, işe çamaşırların miktarına bakarak başlamalısınız. Çamaşır makinenizi aşırı doldurmayın.

Çamaşırları sıkıştırmak, yıkamanın sonunda onları nemli kalmalarına ve sonuç olarak daha uzun sürede kurumalarına neden olacaktır.



Fazla suyu ve nemi çıkarmak için çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarırken iyi bir şekilde döndürün ve fazladan sallayın. Ancak bakım etiketlerini kontrol ettiğinizden emin ve hassas olanları öncesinde makineden çıkarın.

Mümkün olduğunda, çamaşırlarınızdan fazla suyun atılmasına yardımcı olmak için makinenizin en hızlı sıkma programını kullanın. Örme ve kumaş gibi tüm malzemeler yıkamadan önce çamaşırlarınızın üzerindeki bakım etiketlerini tekrar kontrol edin.

Elbiselerinizi hemen asın. Bunları makinede veya çamaşır sepetinde bırakmayın; bu durum onların bozulmasına ve hatta küf kokusuna neden olabilir.

Çamaşırlarınızı iç mekanda kuruturken çamaşırlarınızı açık bir pencerenin yakınına veya iyi hava akışı olan bir yere yerleştirmeye çalışın. Çok fazla giysiyi üst üste koymaktan kaçının; bu, kurumayı geciktirebilir. Bunun yerine, kıyafetleri en az bir santim aralıklarla eşit şekilde yayın ve birkaç saat sonra eşit şekilde kurumasına yardımcı olmak için ters çevirin.



Çamaşırlarınızı nem kokusunun oluşmasını önlemek için yıkarken yumuşatıcılardan yardım alın

Ve eşyaları kaldırmadan önce daima iyice kuruduğundan emin olun. Bu küf ve küf kokusunu önlemeye yardımcı olacaktır. Dolap ve çekmeceler gibi hava sirkülasyonunun zayıf olduğu alanlarda ortaya çıkmasını önler ve giysilerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.