Hafife almayın! Son kullanma tarihi bu 5 üründe alarm veriyor...

Güzellik uzmanı Hayley Walker, son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünlerinin kullanımının tehlikeleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte asla son kullanma tarihini geçirmeniz gereken 5 kritik ürün.
GÜNEŞ KREMİ
Güneş kremlerdeki aktif bileşenler zamanla etkisini kaybediyor. Bu yüzden cildimiz UV ışınlarına karşı savunmasız kalıyor ve güneş kremi sürdüğünüz halde güneş yanığı, erken yaşlanma kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla son kullanma tarihi geçmiş güneş koruyucularıyla hızlıca vedalaşın...
MASKARA
Güzellik Uzmanı Walker, maskaranın vücudumuzun en hassas bölgerinden biri olan gözümüzle temas ettiğinin altını çiziyor. Bu ürün sıvı formu sebebiyle bakteri üremesine elverişli haline geliyor. Göz enfeksiyonları, arpacık ise ne yazık ki kaçınılmaz oluyor...
CİLT BAKIMI SERUMLARI
Tıpkı güneş koruyucularında olduğu gibi aktif içerikli serumlar zamanla bozuluyor ve ciltte tahrişe neden olabiliyor. Akne, leke veya kırışıklık gibi özel cilt sorunları için kullandığınız ürünler, tarihi geçtiğinde ve kullanmaya devam ettiğinizde cildinizi daha da kötü bir duruma getirebilir.
LİKİT FONDÖTEN
Zamanla bozulan fondöten formülü sadece etkisini kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda bakterilere ev sahipliği yaparak sivilce ve akne oluşumunu tetikleyebiliyor.
LİKİT EYELINER
Anladığınız gibi likit ürünler tarihi geçtikten sonra kullanımında genel olarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte likit eyeliner da bunlardan biri. Maskara gibi direkt göze temas eden bir ürün ve sıvı formda olduğu için bakteri ürümesi adına ideal bir ortama sahip. Göz enfeksiyonu, arpacık vb. hastalıklara yakalanmamak için kesinlikle tarihi geçen likit eyerliner kullanmamalısıız.