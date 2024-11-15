Hafife almayın! Son kullanma tarihi bu 5 üründe alarm veriyor...

CİLT BAKIMI SERUMLARI Tıpkı güneş koruyucularında olduğu gibi aktif içerikli serumlar zamanla bozuluyor ve ciltte tahrişe neden olabiliyor. Akne, leke veya kırışıklık gibi özel cilt sorunları için kullandığınız ürünler, tarihi geçtiğinde ve kullanmaya devam ettiğinizde cildinizi daha da kötü bir duruma getirebilir.





LİKİT EYELINER



Anladığınız gibi likit ürünler tarihi geçtikten sonra kullanımında genel olarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte likit eyeliner da bunlardan biri. Maskara gibi direkt göze temas eden bir ürün ve sıvı formda olduğu için bakteri ürümesi adına ideal bir ortama sahip. Göz enfeksiyonu, arpacık vb. hastalıklara yakalanmamak için kesinlikle tarihi geçen likit eyerliner kullanmamalısıız.