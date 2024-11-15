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Hafife almayın! Son kullanma tarihi bu 5 üründe alarm veriyor...

Birçoğumuzun banyo dolabında ya da makyaj çantasında yıllardır duran kozmetik ürünleri var... Pandemi zamanından kalma maskaralar, ne zaman aldığımızı hatırlamadığımız nemlendirici kremler... Güzellik uzmanı Hayley Walker bu durumun düşündüğümüzden çok daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:46
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Hafife almayın! Son kullanma tarihi bu 5 üründe alarm veriyor...

Güzellik uzmanı Hayley Walker, son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünlerinin kullanımının tehlikeleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte asla son kullanma tarihini geçirmeniz gereken 5 kritik ürün.



GÜNEŞ KREMİ

Güneş kremlerdeki aktif bileşenler zamanla etkisini kaybediyor. Bu yüzden cildimiz UV ışınlarına karşı savunmasız kalıyor ve güneş kremi sürdüğünüz halde güneş yanığı, erken yaşlanma kaçınılmaz oluyor. Dolayısıyla son kullanma tarihi geçmiş güneş koruyucularıyla hızlıca vedalaşın...



MASKARA

Güzellik Uzmanı Walker, maskaranın vücudumuzun en hassas bölgerinden biri olan gözümüzle temas ettiğinin altını çiziyor. Bu ürün sıvı formu sebebiyle bakteri üremesine elverişli haline geliyor. Göz enfeksiyonları, arpacık ise ne yazık ki kaçınılmaz oluyor...



CİLT BAKIMI SERUMLARI

Tıpkı güneş koruyucularında olduğu gibi aktif içerikli serumlar zamanla bozuluyor ve ciltte tahrişe neden olabiliyor. Akne, leke veya kırışıklık gibi özel cilt sorunları için kullandığınız ürünler, tarihi geçtiğinde ve kullanmaya devam ettiğinizde cildinizi daha da kötü bir duruma getirebilir.



LİKİT FONDÖTEN

Zamanla bozulan fondöten formülü sadece etkisini kaybetmekle kalmıyor, aynı zamanda bakterilere ev sahipliği yaparak sivilce ve akne oluşumunu tetikleyebiliyor.



LİKİT EYELINER

Anladığınız gibi likit ürünler tarihi geçtikten sonra kullanımında genel olarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. İşte likit eyeliner da bunlardan biri. Maskara gibi direkt göze temas eden bir ürün ve sıvı formda olduğu için bakteri ürümesi adına ideal bir ortama sahip. Göz enfeksiyonu, arpacık vb. hastalıklara yakalanmamak için kesinlikle tarihi geçen likit eyerliner kullanmamalısıız.



MAKYAJ MALZEMELERİNİN BOZULDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Uzman isme göre, şu belirtilere dikkat edilmesi gerekiyor;
- Üründe alışılmadık bir koku
- Renk değişimi
- Doku değişikliği
- Ayrışma veya topaklanma

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