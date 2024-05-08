Haberler Roza Haberleri Yaşam Haberleri Hakkari'de kalpleri ısıtan görüntü! Tipiye yaklanan kuzu ve oğlakları böyle kurtardılar...

Hakkari'de kalpleri ısıtan görüntü! Tipiye yaklanan kuzu ve oğlakları böyle kurtardılar...

Hakkari'de tipiye yakalanan sürüdeki kuzu ve oğlaklar, Durankaya beldesinde görevli okul müdürleri ve antrenörler tarafından araçlarına alınarak kurtarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:56
ABONE OL
HAKKARİ’DE KALPLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ! TİPİYE YAKLANAN KUZU VE OĞLAKLARI BÖYLE KURTARDILAR...

Kent merkezinde satın aldıkları küçükbaşları Elmacık köyüne götürmeye çalışan 2 besici, sürüyle ilerledikleri sırada Durankaya beldesi yolunda tipiye yakalandı.

Bu sırada yoldan geçen Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İsmet Tatlı, Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Engin Duman ile Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli 2 antrenör, donma tehlikesi yaşayan kuzu ve oğlakların bazılarını araçlarıyla okula götürdü.

Kalan diğer kuzu ve oğlakları da okulun servisine alan Tatlı ve Duman, hayvanları Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'ndaki kazan dairesine bırakarak ısınmalarını sağladı.

Havanın açılmasıyla bahçeye çıkarılan ve anneleriyle buluşturulan kuzu ve oğlaklar, sahipleri tarafından köye götürüldü.

SON DAKİKA SON DAKİKA