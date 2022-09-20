Halıları derinlemesine temizlemek artık çok kolay! Sadece bu iki malzeme ile...

Öncelikle halınızın her iki tarafını da süpürerek başların. Ancak bir sonraki adıma geçmeden önce çıkarabileceğiniz her kalıntının gitmiş olduğundan emin olmalısınız. Örneğin bir evcil hayvanınız varsa kalan tüyleri çıkarmak için elektrik süpürgesine fırçalı aparatlardan birini takabilirsiniz.

Alternatif olarak biraz ılık suya az miktarda bulaşık deterjanı ekleyip kullanmanız da mümkün. Yalnızca sıcak su kullanmaktan kaçının çünkü bu, halının renklerinin solmasına veya halının büzülmesine neden olabilir. Halınızı ovmaya başlamadan önce renklerin akmadığından emin olmak için ufak bir test yapmak önemlidir. Halıya bir şey olmayacağıdan emin olmak için halının bir köşesinde test edin, ardından renk akmaya başlamazsa bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

Yumuşak kıllı bir fırça veya sünger kullanarak temizleme solüsyonunu halınızda köpürtün. Durulamaya başlamadan önce bunun halınıza yaklaşık beş veya on dakika işlemesine izin verin.