Halıları derinlemesine temizlemek artık çok kolay! Sadece bu iki malzeme ile...

Halılarınızı kısa sürede canlandırmak ve onlara yeni bir hayat vermek ister misiniz? Temizlik uzmanlarının önerdiği bu yöntem kısa sürede halınızı derinlemesine temizleyip ilk günkü haline çevirmenizi sağlayacak.
HALILARI TEMİZLEMENİN EN İYİ YOLU
Temizlik ustaları bir halıyı temizlemenin en iyi yolunun buharlı temizleyiciler ile endüstriyel halı temizleyicileri olduğunu söylüyor.
Ancak bu iki ürüne de erişiminiz bulunmuyorsa halınızı evde hazırlayacağınız bir temizleyici solüsyonu ile de temizlemeniz de mümkün.
KİRLİ BİR HALIYI TEMİZLEMEK İÇİN
Temizlenmesi gereken kirli bir halınız varsa şu adımları uygulayın;
Öncelikle halınızın her iki tarafını da süpürerek başların. Ancak bir sonraki adıma geçmeden önce çıkarabileceğiniz her kalıntının gitmiş olduğundan emin olmalısınız. Örneğin bir evcil hayvanınız varsa kalan tüyleri çıkarmak için elektrik süpürgesine fırçalı aparatlardan birini takabilirsiniz.
Ardından karşımınızı hazırlayın. Halı temizleme şampuanı kullanmak bu bakımdan en iyisidir. Temizleyicileri karıştırırken kullanım talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.
Alternatif olarak biraz ılık suya az miktarda bulaşık deterjanı ekleyip kullanmanız da mümkün. Yalnızca sıcak su kullanmaktan kaçının çünkü bu, halının renklerinin solmasına veya halının büzülmesine neden olabilir. Halınızı ovmaya başlamadan önce renklerin akmadığından emin olmak için ufak bir test yapmak önemlidir. Halıya bir şey olmayacağıdan emin olmak için halının bir köşesinde test edin, ardından renk akmaya başlamazsa bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
Yumuşak kıllı bir fırça veya sünger kullanarak temizleme solüsyonunu halınızda köpürtün. Durulamaya başlamadan önce bunun halınıza yaklaşık beş veya on dakika işlemesine izin verin.
Bundan daha az bir süre bırakırsanız, istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. Çözeltinin yerleşmeye ve kiri kaldırmaya başlaması için en az beş dakika beklemeniz gerekiyor..
Ardından, birkaç kova temiz su veya bir bahçe hortumu kullanarak halıdaki sabunu durulayın. Halınızdaki tüm temizlik solüsyonlarını çıktığından emin olun. Akan su tamamen temizlenene kadar durulamaya devam edin.
Son olarak halınızdaki fazla suyu çıkarmanız önemlidir. Böylece halı daha hızlı kurur. Islak-kuru çalışan elektrikli süpürgeniz varsa, suyun çoğunluğunu almak için bunu kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, mümkün olduğu kadar fazla suyu çıkarmak için bir silecekten yardım alabilirsiniz.
Artık halınızın kurumasını beklemeniz gerekiyor. Düz bir yere koyun ve halının üst kısmının tamamen kurumasını bekleyin. Üstü kuruyunca ters çevirin ve alt tarafı kurumaya bırakın.
Halıyı odaya geri taşımadan önce tamamen kuru olduğundan emin olmanız gerekiyor.
Temizleme işlemi sırasında, birçok elyafın ve ipliğin ezilmesi veya sıkıştırılması normaldir. Ancak kuruduktan sonra süpürgenizi halının üzerinde gezdirerek ve yumuşak kıllı bir fırça ile fırçalayarak tekrar eski haline getirebilirsiniz.