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Halsiz halde bulup iyileştirdiği sincap aileden biri oldu! "Aynı sofradan yemek yiyoruz..."

Van'da yaşayan Şakir Matin, 4 ay öncesinde bitkin bir şekilde bulmuş olduğu sincap yavrusunu koruma altına aldı. Besleyip iyileştirdiği sincap ise evinin neşe kaynağı haline geldi. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 21.11.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:26
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HALSİZ HALDE BULUP İYİLEŞTİRDİĞİ SİNCAP AİLEDEN BİRİ OLDU!

Yaşadığı ilçeye 10 kilometre yakınında bulunan Ulubeyli köyünde tarlada çalıştığı ceviz ağacının altında hareketsiz halde bir sincap yavrusu gördü. Yavruyu besleyerek ismine "Fındık" adını verdi.

Yavruyu alarak evine götüren Miltan, bir süre sütle besledi. Mitan, yanından bir daha ayrılmayan sincaba "Fındık" adını verdi.

Sağlığına kavuşan ve sevimli hareketleriyle evin neşesi haline gelen 4 aydır özenle baktığı sincabı elleriyle besleyen Mitan, sincaba çok alıştıklarını söyledi.

Mitan, "Dışarı bıraktığımızda yeniden eve geliyor. Sürekli yanımızda. Ceviz ve helva veriyoruz. Bizimle aynı sofrada besleniyor. Çocuklarım da ona çok alıştı. Çocuğum gibi bakıyorum. Ceviz verdiğimizde götürüp bir yere saklıyor. Sürekli hareket halinde." diye konuştu.

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