Halsiz halde bulup iyileştirdiği sincap aileden biri oldu! "Aynı sofradan yemek yiyoruz..."

Yaşadığı ilçeye 10 kilometre yakınında bulunan Ulubeyli köyünde tarlada çalıştığı ceviz ağacının altında hareketsiz halde bir sincap yavrusu gördü. Yavruyu besleyerek ismine "Fındık" adını verdi.

Yavruyu alarak evine götüren Miltan, bir süre sütle besledi. Mitan, yanından bir daha ayrılmayan sincaba "Fındık" adını verdi.

Sağlığına kavuşan ve sevimli hareketleriyle evin neşesi haline gelen 4 aydır özenle baktığı sincabı elleriyle besleyen Mitan, sincaba çok alıştıklarını söyledi.

Mitan, "Dışarı bıraktığımızda yeniden eve geliyor. Sürekli yanımızda. Ceviz ve helva veriyoruz. Bizimle aynı sofrada besleniyor. Çocuklarım da ona çok alıştı. Çocuğum gibi bakıyorum. Ceviz verdiğimizde götürüp bir yere saklıyor. Sürekli hareket halinde." diye konuştu.