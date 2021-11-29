Hamilelik döneminde sağlıklı beslenmeye özen göstermeli

Özellikle obezite günümüzde büyük bir problemdir ve her yaş için ölümcül seviyededir. Obezite hamilelik döneminde hipertansiyon, diyabet, zor doğum, müdahaleli doğum gibi sorunlara yol açmaktadır. Beslenme noksanlığı ise fetüste doğum tartısının yetersiz olmasına sebep olabilir. Vejeteryan olan kadınlarda ise diyet çok dikkatle hazırlanmalı, protein ihtiyacı yumurta, peynir, süt, yoğurt ve kuru baklagillerden sağlanmalıdır. Sağlıklı beslenmenin yanında egzersiz programlarının da eksiksiz yapılması gerekmektedir.

HAMİLELİKTE SAĞLIKLI YAŞAM

Sağlıklı bir hamilelik zamanı gerek anne sağlığını gerekse de bebeğin anne karnındaki gelişimini önemli derecede etkilemektedir. Sağlıklı ve doğal beslenme, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlardan uzak durma, egzersiz programlarını aksatmama gibi koşulların yerine getirilmesi ile sağlıklı bir 40 hafta yaşanmaktadır. Aksi halde gerek bebeğin gelişimi sekteye uğrayacak gerekse de annede çeşitli mineral ve vitamin eksiklikleri açığa çıkacak ya da kilo kontrolü sağlıklı bir şekilde sağlanamayacaktır.