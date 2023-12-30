Hangi Durumlarda Solaryuma Girilmez? Solaryuma Ne Zaman Girilmez?

Solaryum sayesinde cilt tonunun koyulaştırılması ve istenilen seviyede bir bronzluk yakalanması mümkündür. Çeşitli cilt rahatsızlıklarına ve bağışıklık sistemine de olumlu yönde etki ettiği bilinen bu uygulamanın kaç seans süreceği kişiye göre değişir. Ancak hangi durumlarda, ne zaman solaryuma girilmez diyenlere aktarılması gereken yanıtlar bu uygulamayı yaptırmayı düşünen her bir kişinin bilmesi önem arz eden hususları içerir.

Hangi Durumlarda Solaryuma Girilmez?

Bronzlaşmanın en kolay ve acısız yöntemi olarak nitelendirilen solaryumun vücut üzerinde farklı olumlu etkilerinin de olduğu bilinir. Bu uygulamanın çeşitli cilt hastalıkları ile bağışıklık sistemine iyi geldiği söylenir. Bununla birlikte uygulama süresinin kaç seans olacağı kişiden kişiye değişiklik gösteren solaryumun genelde maksimum 6-7 seansta tamamlandığı belirtilmelidir.

Farklı bronzluk seviyelerinin tercih edilebildiği solaryuma hangi durumlarda girilmemesi gerektiğinin bilinmesi ise oldukça mühimdir. Nitekim solaryuma girilmemesi gereken durumlarda bu uygulama yapıldığı takdirde çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına temel hazırlanabilir. Dolayısıyla bu uygulamanın doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için "Solaryuma ne zaman girilmez?" sorusuna verilmesi gereken yanıtlar aşağıdaki gibidir: