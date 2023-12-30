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Hangi Durumlarda Solaryuma Girilmez? Solaryuma Ne Zaman Girilmez?

Daha bronz bir cilde sahip olunmasını kolaylaştıran solaryumun insan vücudunu olumlu yönde etkileyen farklı özelliklerinin de olduğu söylenir. Bu bağlamda solaryuma girmek isteyen kişiler söz edilen uygulamanın hangi durumlarda tamamlanıp tamamlanamadığını yaygın olarak araştırır. Dolayısıyla hangi durumlarda solaryuma girilmez sorularına yanıt verilirken ilgili uygulamanın kimler için tehlike arz ettiği öne çıkarılmalıdır.

Giriş Tarihi: 30.12.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 15:45
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HANGİ DURUMLARDA SOLARYUMA GİRİLMEZ? SOLARYUMA NE ZAMAN GİRİLMEZ?

Solaryum sayesinde cilt tonunun koyulaştırılması ve istenilen seviyede bir bronzluk yakalanması mümkündür. Çeşitli cilt rahatsızlıklarına ve bağışıklık sistemine de olumlu yönde etki ettiği bilinen bu uygulamanın kaç seans süreceği kişiye göre değişir. Ancak hangi durumlarda, ne zaman solaryuma girilmez diyenlere aktarılması gereken yanıtlar bu uygulamayı yaptırmayı düşünen her bir kişinin bilmesi önem arz eden hususları içerir.

Hangi Durumlarda Solaryuma Girilmez?

Bronzlaşmanın en kolay ve acısız yöntemi olarak nitelendirilen solaryumun vücut üzerinde farklı olumlu etkilerinin de olduğu bilinir. Bu uygulamanın çeşitli cilt hastalıkları ile bağışıklık sistemine iyi geldiği söylenir. Bununla birlikte uygulama süresinin kaç seans olacağı kişiden kişiye değişiklik gösteren solaryumun genelde maksimum 6-7 seansta tamamlandığı belirtilmelidir.

Farklı bronzluk seviyelerinin tercih edilebildiği solaryuma hangi durumlarda girilmemesi gerektiğinin bilinmesi ise oldukça mühimdir. Nitekim solaryuma girilmemesi gereken durumlarda bu uygulama yapıldığı takdirde çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına temel hazırlanabilir. Dolayısıyla bu uygulamanın doğru bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için "Solaryuma ne zaman girilmez?" sorusuna verilmesi gereken yanıtlar aşağıdaki gibidir:

  • Prospektüsünde "UV ışınlarına karşı duyarlılık yaratabilir" şeklinde bir uyarı bulunan ilaçları kullanan bireyler bu süreçte solaryuma girmemelidir.
  • Solaryuma girilmemesi gereken en önemli durumlardan biri de alkol tüketiminin sonrasıyla ilişkilidir. Az miktarda bile olsa alkol tüketen kişilerin alkollü bir şekilde solaryuma girmemeleri gerekir.
  • Yakın zamanda ağda veya epilasyon yaptıran kişilerin uzmanlardan bilgi almadan solaryuma girmemeleri önerilir.
  • Kısa süre önce cilt bakımı yaptıran kişilerin de uzman görüşüne başvurmadan solaryuma girmemeleri gerektiği söylenir.
  • 16 yaşından küçük olan kişilerin solaryuma girmelerinin doğru olmadığı belirtilir.
  • Hamilelik döneminde olan kadın bireylerin solaryuma girmeleri uygun değildir.
  • Daha önce herhangi bir cilt yanığı problemi yaşamış olan ya da malign/ premalign cilt lezyonları bulunan kişilerin solaryuma girmemesi gerektiği bilinir.
  • Hassas bir cilde sahip olan ve şiddetli cilt hastalıkları yaşayan kişilerin bu uygulamaya başvurmamalarının daha doğru olduğu söylenir.

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