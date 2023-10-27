Harmankaya Kanyonu Nerede ve Nasıl Gidilir? Harmankaya Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Ülkemizin tabiat parklarından birine ev sahipliği yapan Harmankaya Kanyonu hayli ziyaretçi ağırlamaktadır. Yoğun bir ziyaret trafiğine sahip olan bu yer hakkında vatandaşlar bazı detayları merak edip, araştırmaktadır. Özellikle Harmankaya Kanyonu nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar gibi soruların yanıtları sıklıkla araştırılmaktadır.

Harmankaya Kanyonu Nerede, Nasıl Gidilir?

İçerisinde bulunduğu alanda doğa yürüyüşleri, tırmanma ve bir takım sporları yapmanın mümkün olduğu ayrıca eşsiz bir doğal güzellik olan Harmankaya Kanyonu Bilecik ilimizin Yenipazar ilçesi sınırları içerisinde yer alır. İlçe merkezine yaklaşık 7-8 kilometre uzaklıkla bulunan tabiat parkı toplamda 260 hektarlık bir alana sahiptir. Harmankaya Kanyonuna ulaşmak için birkaç alternatif bulunmaktadır. Özel araçla ulaşım tercih edenler öncelikle bölgede yer alan Karahasanlar Köyü yoluna çıkıp tabelaları takip etmelidir. Toplu taşıma tercih edenler ise merkezden hareket edecekse Yenipazar ilçesine sefer yapan vasıtaları kullanıp, ilçeden de Karahasanlar ya da Harmanköy köylerine gitmelidirler.

Harmankaya Kanyonu Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Oldukça geniş bir alanda yer alan, içerisinde birçok spor ve aktivitenin yapıldığı doğal bir güzellik olan Harmankaya Kanyonuna giriş ücretleri oldukça cüzi miktarlarda olmakta olup aynı zamanda giriş seçeneklerine göre değişkenlik göstermektedir. Harmankaya Kanyonu giriş ücret tarifesi şöyledir;

Kişi başı 3,5 TL, indirimli 2 TL

Bisikletle giriş 3,5 TL

Motosikletle giriş 7 TL

Arabayla giriş 11 TL

Minibüsle giriş 32 TL

Midibüsle giriş 53 TL

Otobüsle giriş 105 TL