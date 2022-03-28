Hastalanan kuzuyu evde özenli bakımla iyileştirdiler

Kuzuyu bebek gibi elleriyle beslediklerini dile getiren Kabankaya, şunları kaydetti:

"Sofrada neye hamle yaptığına bakarak keşfettiğimiz için cipsi çok seviyor bir kere, domatesi çok seviyor. Peynir, zeytin yiyor. Bir kere zeytin yerken çekirdeğini yüzüme püskürttü. O kadar çok şaşırmıştım ki. Her şeyi yiyor ama yeşillik yemiyor. Marul veriyorum, salatalık kabuğu veriyorum, yemiyor. O da bizim bir çocuğumuz, ailemizin bir ferdi. 3 çocuğum var, 2 oğlum, 1 kızım. Orhan da bizim dördüncü çocuğumuz oldu. Aslında beşinci de diyebiliriz, bir de Osman'ımız var. Onlarla beraber kalabalık bir aileyiz."

Evin en küçük çocuğu olan 6 yaşındaki Nilüfer Kabankaya da kuzu "Orhan"ı çok sevdiğini, en iyi arkadaşı olduğunu belirterek, "Orhan ile oyunlar oynuyorum, bu yüzden hiç canım sıkılmıyor. Bir şeyler yedirmek hoşuma gidiyor. Bazen cipsimi önümden alıyor, cips kavgası ediyoruz. Resim yaparken kağıdımı yemeye çalışıyor." diye konuştu.