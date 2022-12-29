Hastalık mutluluğa engel değil! "Küçük Kalpler Ekibi" çocuk hastalara neşe getirdi

Ziyaretlerde çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Gücük, "Bu tür etkinlikler, çocukların tedavilerinde faydalı oluyor. Mesela fizik tedaviye ikna olmayan bir çocuğu ekip arkadaşlarımla ikna ettik. Mesela çocuk, ailesine tedaviye gelmek için bizlerin de gelmesini şart koşuyor." diye konuştu.