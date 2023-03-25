Hataylı fotoğrafçı müşterilerinin anılarını kurtarmak için enkaz başında bekliyor

Bu çiftlerden bazılarının en mutlu anlarını fotoğrafladığını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Aileler bu son mutlu anılarını istiyor. Aslında daha önce vermiş oluyoruz ama yıkılan evlerin altında kaldığı için insanlar tekrar istiyor. O görüntüleri kurtarabilir miyiz diye başında duruyoruz. Kurtarıp da insanları bir nebze de olsa sevindirebilirsek, çocuklarından bir hatıra kurtarabilirsek belki acılarını biraz da olsa hafifletir. Belki de son mutlu anılarını kaydettik. Yeni evlenen insanlar, 3 aylık, 6 aylık evli olanlar vardı. Çekerken son mutlu anılarını kaydettiğimizin farkında değildim."