Havlulardaki kötü kokuyu ortadan kaldırıyor! Tek malzeme ile hem yumuşayacak hem de mis gibi kokacaklar...

Havlular, özellikle kuruduklarında bakteri, küf ve mikropların gelişmesi için mükemmel bir üreme alanıdır. Havlular yıkandıktan sonra bile küf kokuyorsa, bazı ek adımları uygulamanızın zamanı gelmiştir.

Bu kokulara sahip havlular insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek küf ve diğer patojenleri barındırıyor olabilir. Temizlik uzmanı Jenna Shaughnessy, beyaz sirke kullanmanın havlulardaki küf kokularını gidermek için "en iyi yöntemlerden biri" olduğunu paylaştı.

Jenna şunları söyledi: "Canlandırıcı bir duştan sonra kendinizi yeni bir havluya sarmanın verdiği hisle hiçbir şey kıyaslanamaz. Peki yeni yıkanmış havlu küf veya nem koktuğunda ne olur? Tüm sabah rutininizi sabote edebilir ve sizi tazelenmiş hissetmenizden alıkoyabilir.

"Havluların taze ve temiz kokmasını sağlamak için küf kokularını ortadan kaldırmak mümkündür. İşte o küflü, nemli kokuları sevgili havlularınızdan çıkarmanın kanıtlanmış bir yolu.