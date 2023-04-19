Havlulardaki kötü kokuyu ortadan kaldırıyor! Tek malzeme ile hem yumuşayacak hem de mis gibi kokacaklar...

Havlular, özellikle kuruduklarında bakteri, küf ve mikropların gelişmesi için mükemmel bir üreme alanıdır. Havlular yıkandıktan sonra bile küf kokuyorsa, bazı ek adımları uygulamanızın zamanı gelmiştir.
Bu kokulara sahip havlular insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek küf ve diğer patojenleri barındırıyor olabilir. Temizlik uzmanı Jenna Shaughnessy, beyaz sirke kullanmanın havlulardaki küf kokularını gidermek için "en iyi yöntemlerden biri" olduğunu paylaştı.
Jenna şunları söyledi: "Canlandırıcı bir duştan sonra kendinizi yeni bir havluya sarmanın verdiği hisle hiçbir şey kıyaslanamaz. Peki yeni yıkanmış havlu küf veya nem koktuğunda ne olur? Tüm sabah rutininizi sabote edebilir ve sizi tazelenmiş hissetmenizden alıkoyabilir.
"Havluların taze ve temiz kokmasını sağlamak için küf kokularını ortadan kaldırmak mümkündür. İşte o küflü, nemli kokuları sevgili havlularınızdan çıkarmanın kanıtlanmış bir yolu.
SİRKE KARIŞIMI
"Havluları sirke ve su karışımına batırmak, kalıcı küf aromalarını yok etmenin en iyi yöntemlerinden biridir." Uzman, bir bardak beyaz sirkeyi suyla karıştırırak havluları 30 ila 60 dakika bu suda bekletmeyi öneriyor. "Sirke, herhangi bir birikmeyi gidermeye ve kokuları ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Havluları bu suda beklettikten sonra her zaman yıkadığınız gibi bir yıkama döngüsünden geçirin." Çamaşırhane uzmanı Lily Cameron da, havlulardaki nemli ve küflü kokuları gidermek için beyaz sirke kullanılmasını da tavsiye etti.
Şunları söyledi: "Küf ve rutubet kokuları, özellikle düzgün bir şekilde kurutulmadıysa veya nemli bir ortamda saklandıysa, havlularda sık görülen bir sorundur. Tecrübelerime göre en etkili yöntem havluları sıcak su ve bir bardak beyaz sirke ile yıkamaktır.
"Sirkenin asidik özellikleri, küflü kötü kokulara neden olan bakteri ve mantarları öldürmeye yardımcı olur ve sıcak su, kalan her şeyi temizler ve arındırır." Beyaz sirke küf ve diğer bakterileri öldüren bir asittir. Ayrıca sabun ve çok fazla deterjan kullanımından dolayı havlularda biriken kalıntıları da temizler. Uzman, "bu çözümün performansını artırmak" için sirke ile birlikte yıkama döngüsüne karbonat da eklemeyi önerdi.
Jenna, karbonatın "havlulardaki küf kokularını gidermeye yardımcı olabilecek doğal bir koku nötrleştirici" olduğunun altını çizdi. "Deterjanınızla birlikte çamaşır makinenize yarım bardak karbonat ekleyin, ardından havlularınızı tipik bir yıkama programından geçirin. Karbonat, herhangi bir birikmeyi gidermeye ve kokuları ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır."
HAVLULARI KURUTURKEN
İmkanı olan haneler için havluları ve diğer çamaşırları dışarıda kurutmak en iyi yöntemdir. Lily şöyle dedi: "Havlularınızı yıkadıktan sonra, mümkünse kurumaları için güneşin altında açık havada asın. Güneş ışığı ayrıca kokuya neden olan bakterilerin öldürülmesine de katkıda bulunabilir. Dışarıya asamıyorsanız, kurutucuda tamamen kurutun veya iyi havalandırılan bir odaya asın."