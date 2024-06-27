Hayali gerçeğe dönüştüren sevgi! Teknikerlikten arıcılığa giden ilham veren yolculuk...

Bir klinikte veteriner teknikeri olarak çalışan Sibel Aydın, 40 yıldır arıcılık yapan babası Engin Aydın'dan çok küçük yaşlarda arıcılıkla ilgili önemli noktalar öğrendi. Sonrasında almış olduğu eğitimlerle kendini geliştirerek arıcılık belgesi aldı. Geçtiğimiz yıl Sinop Genç Arıcılar Yetiştiriyor Projesi'nden yararlandı ve destekle ekipman sahibi olan Aydın, "Ben zevk alıyorum, arıcılıkla uğraşmayı seviyorum" dedi.

Babasının arıcılıkla uğraşmasının kendisinde arılara karşı merak uyandırdığını belirten Aydın, "Babamla küçüklüğümden beri bakardık, gelirdik yanına, kovanları, çerçeveleri temizlerdi, aktarım yapardı. Ondan sonra üniversiteyi bitirdim, 'Babamın yanında yaparım bu işi' dedim çünkü ben köyü de seviyorum." dedi.

Aydın, arıcılık yapabilmek için kurslara katılarak daha çok bilgi edinmeye çalıştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ondan sonra babamla bu işi yapmaya devam ettim. Babam yaparken onu izlerdim. Arı sütünü alıp hangi sıcaklıkta nasıl ana arı üretileceğini, bal sağımını bana gösterdi. Bunlar zevkli geliyor bana. Ben zevk alıyorum, arıcılıkla uğraşmayı seviyorum."