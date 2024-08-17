Hayalini 66 yaşında gerçekleştirdi! Okuma-yazma öğrendi, hedefi üniversite...

Kursta aldığı dersler sayesinde 4 ayda okuma yazmayı öğrenen Ketrez, üniversite hayali kuruyor. Mevlüde Ketrez, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Çocukluk döneminde kız çocuklarının okumasına sıcak bakılmadığı için okula gidemediğini belirten Ketrez, "Okumak istiyordum ama babaannem beni okula göndermedi. Okumayı çok seven biriydim. Çocuklarımı okuttum ve bundan sonra da ben okuyacağım diyerek kursa başladım." dedi.