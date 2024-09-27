Hayata "anne karnında" ameliyat olarak tutundu! Mucize bebek: "Rüzgar Berkan"

Bu tip vakalarda erken müdahale edilmezse bebeğin böbrek yetmezliğiyle sonuçlanabildiğini vurgulayan Yavuz, "Başarılı operasyon oldu, bir sıkıntı yaşamadık. Bebeğimiz son derece sağlıklı. Bebeği sağlıklı şekilde anne kucağında görmek çok güzel bir duygu. Bebeği gülerken görmek bizi de çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. And Yavuz ise annenin kendilerine başvurduğunda suyunun kalmadığını ve bebeğin böbreklerinde şişme oluştuğunu gördüklerini dile getirdi.

"SANKİ 'BENDEN VAZGEÇME' DER GİBİYDİ"

Daha önce 4 düşük yaşadığı ve doktorların hamileliği sonlandırma önerisini kabul etmediğini anlatan Balıkçı, şunları söyledi:

"Doktorlar bebeğin alınmasını söylediklerinde bebeğim tekme atıyordu, sanki 'benden vazgeçme' der gibiydi. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü'ne başvurdum, doktorlarımız ellerinden geleni yaptı, hem bebeğime kan verdiler hem de tıkanıklığı giderdiler. 2-3 hafta geçtikten sonra bebeğim sağlıklı şekilde doğdu. Bebeğim şu an gayet sağlıklı, hiçbir sıkıntısı yok, bir kere ateşi yükselmedi ve ilaç bile kullanmıyoruz."

Balıkçı, şu anda 7 aylık olan bebeklerine, kendilerine büyük mutluluk yaşatan Dr. Hasan Berkan Sayal'ın ismini verdiklerini sözlerine ekledi.