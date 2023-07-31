Hayatlarını ilmek ilmek örüyorlar! Eşleri felç geçirdikten sonra onların işini devralan eltiler ilham oluyor

Yatağa bağımlı hale gelen kardeşlerin süreçte en büyük destekçileri ise eşleri Zehra ve Safiye Nuhoğlu oldu. Eşlerini bir gün bile yalnız bırakmayıp, tüm bakımlarını yerine getirerek "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün en güzel örneğini sergileyen eltiler, birlikte tüm zorlukların üstesinden geliyor.

Kendilerine ait müstakil evlerinde altlı üstlü yaşayan eltiler, eşlerinin işlerine de el atarak, balık ağı örüyor. Yılın 12 ayı ilmek ilmek ağ ören eltiler, bu sayede aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Evlerinin bahçesinde aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışan eltiler, Trabzon dışında Van, Giresun, Ağrı gibi illere de ördükleri balık ağlarını gönderiyor.