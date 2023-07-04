Hem doğal hem de etkili temizlik karışımı! Adeta parıl parıl yapıyor…

Temizlik konusunda uzman bir isim olan Johanna Constantinou şunları söyledi : "Farklı zemin türleri, farklı temizlik araçları ve çözümleri gerektirir. Bu noktada genelde her alan için aynı malzemeler kullanır ancak bu yanlıştır."

"Dolayısıyla, belirli bir zemin için yanlış tipte bir temizleme solüsyonu kullanmak, zeminin temizlenmemesine, çizgilerin oluşmasına ve hatta zemin yüzeyinde hasara yol açabilir."

"En sık yapılan hatalardan biri zemini silmeden önce üzerinde bulunan kiri, tozu veya birikintileri temizlememektir. Bunu adımı atlamak, paspasın kiri itmesine veya zeminde çizgiler bırakmasına neden olabilir."

Evinizde en popüler parke türlerinden biri olan laminat parkeniz varsa, uzman limon kullanımını önermektedir.