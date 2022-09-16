Hep gözden kaçıyor! İşte buzdolabınızı her an temiz tutacak o ipucu

Buzdolabı temizliği sağlığımız açısından çok önemlidir. En çok kirlenen yerlerden biri olan buzdolabını temizlemek zor gibi gözükse de aslında sandığınızdan daha pratik. Öyleyse gelin sizin için araştırdığımız bu yöntemlere beraber bir bakalım.
FİLTREYİ DEĞİŞTİRMENİZ GEREKİYOR
Buzdolabınızdaki havayı ve sebilinizdeki suyu taze ve kokusuz tutmak için her iki filtreyi de düzenli olarak değiştirmek önemlidir. Kendi modeliniz için üreticinin tavsiyelerine bakın ve daha önce hiç yapmadıysanız filtreleri hemen değiştirin. Yenileri zamanı geldiğinde değiştirmek için takviminizde hatırlatıcılar ayarlayın.
ETİ ALT RAFTA MUHAFAZA EDİN
Çiğ et her zaman alt rafta saklanmalıdır. Meyve suları damlar veya dökülürse, ürünleriniz gibi çiğ olarak yiyeceğiniz yiyeceklere bulaşmalarını istemezsiniz. Buzdolabınızda belli bölgeler oluşturun bu işinizi daha da kolaylaştıracak.
DOLAP LASTİĞİNİ UNUTMAYIN
Buzdolabınızın ve dondurucu kapınızın üzerindeki kauçuk contalar, sıcak havayı dışarıda ve soğuk havayı içeride tutar. Bu contadaki herhangi bir taviz, buzdolabınızın olması gerekenden daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir, bu da ünitenizde daha hızlı aşınma ve yıpranma anlamına gelir. Ayrıca, sıkı olmayan bir conta, gıda bozulmasına neden olabilir. Olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için düzenli olarak temizleyin ve herhangi bir hasar görürseniz değiştirin.
SOĞUTUCU BATARYALARA DİKKAT EDİN
Buzdolabınız istediğiniz kadar soğutmuyorsa fazla enerji kullanıyor olabilir. Dikkat edilmesi gereken bir şey, buzdolabı bobinleridir. Buzdolabınıza kimyasal bir soğutucu geçirilir ve ısı bu bobinler vasıtasıyla buzdolabından alınır ve serbest bırakılır. Bobinlerde toz ve kalıntı biriktiğinde, buzdolabınızın kendini soğutma yeteneğini etkileyebilir.
BUZDOLABI KAPISI
Buzdolabı kapıları, kullanışlı olmakla birlikte, buzdolabının en sıcak parçalarıdır çünkü çok sık açılıp kapanırlar. Fıstık ezmesi ve çeşitli sosları saklamak için kapı raflarını kullanmayı deneyin. Böylece yiyeceklerin daha hızlı bozulmasını riske atmazsınız.