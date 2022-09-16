Hep gözden kaçıyor! İşte buzdolabınızı her an temiz tutacak o ipucu

DOLAP LASTİĞİNİ UNUTMAYIN

Buzdolabınızın ve dondurucu kapınızın üzerindeki kauçuk contalar, sıcak havayı dışarıda ve soğuk havayı içeride tutar. Bu contadaki herhangi bir taviz, buzdolabınızın olması gerekenden daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir, bu da ünitenizde daha hızlı aşınma ve yıpranma anlamına gelir. Ayrıca, sıkı olmayan bir conta, gıda bozulmasına neden olabilir. Olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için düzenli olarak temizleyin ve herhangi bir hasar görürseniz değiştirin.