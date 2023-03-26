Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Yağı bu şekilde saklamak besin değerlerini bitiriyor…

Işık ve ısı, zeytinyağındaki uçucu bileşenlerin yanı sıra lezzetini, rengini ve aromasını da etkileyebilir. Bunu akılda tutarak, zeytinyağınızın bozulup bozulmadığını anlamak kolay olacaktır. Muhtemelen ekşi veya acı bir tada ve yapıştırıcıya, eski boyaya veya oyun hamuruna benzer tuhaf bir kokuya sahip olacaktır. Yağ ayrıca tatsız veya aşırı yağlı hale gelebilir.

Genel olarak, zeytinyağınızı ocaktan veya mikrodalga fırından uzakta, serin ve karanlık bir yerde saklamanız en iyisidir. Pencerenin yanına veya doğrudan güneş ışığına da yerleştirmeyin. Bu faktörlerden herhangi biri oksidasyon sürecini hızlandırarak yağın ekşimesine neden olabilir.

Kalıcı tazelik için yağı metal bir kapta veya koyu cam şişede 22 derecenin altında tutun. Şeffaf cam veya plastik şişeler, ışığın içlerinden geçmesine izin vererek foto-oksidasyona neden olur. Havanın içeri girmesini önlemek için şişeyi sıkıca kapattığınızdan emin olun.

Diğer bir seçenek ise, özellikle daha uzun bir süre kullanmayı planlıyorsanız, zeytinyağını buzdolabında saklamaktır. Bu depolama yöntemi, lezzetini veya besin değerini etkilemeyecektir ancak, yağ sonunda katılaşacaktır. Ayrıca, zeytinyağını dondurmanın güvenli olduğunu unutmayın. Hatta biberiye, sarımsak, kekik veya diğer bitki ve baharatlarla karıştırıp buz kalıplarına dökebilir ve daha sonra kullanmak üzere dondurabilirsiniz. Ev yapımı bitki özlü yağ, makarna, salata, pizza ve diğer yemeklere sağlıklı bir katkı olabilir.