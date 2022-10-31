Her an hazır! En lezzetli makarna sosunu saniyeler içinde hazırlama rehberi

Makarna uzmanları, makarna için hazırladığınız sosların dondurulmasının "altı aya kadar otantik lezzetini koruyacağını" söyledi. Ayrıca, "taze tatları en iyi şekilde" sağlamak için dondurulmadığı sürece sosu bir ila iki gün içinde tüketmenin her zaman en iyisi olduğunu belirttiler.
En iyi sonuçları elde etmek için, buzunu çözmek için mikrodalgayı kullanmak yerine, sosun oda sıcaklığında birkaç saat çözüldüğünden emin olun.
Makarna sevenler, genel olarak konuşursak, arabiata veya napoliten gibi yemeklerde kullanılan domates bazlı sosların, doğal bir koruyucu görevi gören domateslerin asiditesi nedeniyle daha uzun süre taze kaldığını ortaya koydu.
Tiktok'ta @plantbasebeauty adlı bir kullanıcı, dondurucuda yerden tasarruf ederken arta kalan domates sosunu saklamak için akıllıca bir tüyo paylaştı.
Bunun "domates konservesi sosunu muhafaza etmenin en iyi yolu" olduğunu açıkladı ve bunu yapmak için bir buzluk tepsisi kullandı.
Pişirirken makarna sosunu biraz daha fazla yaparak ardından buz kalıplarında muhafaza eden kullanıcı, altı aya kadar tüm bunları muhafaza ettiğini belirtti.
@plantbasebeauty Best hacks to store your leftover sauce #storagehacks #freezermeals #freezerhacks #chefhack #tomatoes #tomatoesauce #PepsiApplePieChallenge #0waste ♬ FEEL THE GROOVE - Queens Road, Fabian Graetz
Böylece istediği her an hazır makarna sosunu ve her yaptığı makarnada mükemmel lezzeti yakalamasının püf noktasını paylaştı.