Her an hazır! En lezzetli makarna sosunu saniyeler içinde hazırlama rehberi

Tiktok'ta @plantbasebeauty adlı bir kullanıcı, dondurucuda yerden tasarruf ederken arta kalan domates sosunu saklamak için akıllıca bir tüyo paylaştı.

Bunun "domates konservesi sosunu muhafaza etmenin en iyi yolu" olduğunu açıkladı ve bunu yapmak için bir buzluk tepsisi kullandı.

Pişirirken makarna sosunu biraz daha fazla yaparak ardından buz kalıplarında muhafaza eden kullanıcı, altı aya kadar tüm bunları muhafaza ettiğini belirtti.

Böylece istediği her an hazır makarna sosunu ve her yaptığı makarnada mükemmel lezzeti yakalamasının püf noktasını paylaştı.