Her boğaz ağrısı enfeksiyon değil! Önemsenmeyen o ağrı bambaşka bir hastalığın sinyali...

Boğaz ağrısı genellikle üşütme veya enfeksiyon sinyali olarak kabul edilse de aslında birçok sebeple ortaya çıkabiliyor. Özellikle tiroid hastalarının da sıklıkla boğaz bölgesinde yaşadıkları değişimler, hastalığın farkına varmadan önemsenmemeyle sonuçlanarak istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Özlem Haliloğlu ise tüm bu tehlikeli süreç hakkında önemli uyarılarda bulundu.

DHA Giriş Tarihi: 15.08.2022 10:09 PAYLAŞ ABONE OL

Tiroid hastalıkları içinde çok fazla bilinmeyen 'subakut tiroidit', özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte adından daha sık bahsedilen bir sorun oldu. Bu kapsamda her boğaz ağrısının enfeksiyon kaynaklı olmadığını belirten Doç. Dr. Özlem Haliloğlu, Covid-19 ya da başka bir viral üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiş, boynun ön tarafında belirgin olmak üzere kulağa vuran ve yutkunmakla artan boğaz ağrısı, ateş-eklem ağrıları gibi gribal semptomları olan hastaların araştırılması gerektiğini söyledi. Genellikle virüs kökenli üst solunum yolu enfeksiyonlarını takiben ortaya çıkan tiroid bezi iltihaplanması olarak tanımlanan 'subakut tiroidit' ağrılı tiroid bezi hastalıklarının önde gelen nedeni olarak gösteriliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Özlem Haliloğlu, bu durumun hem bu ağrılı dönemin rahat geçirilebilmesi hem de tiroid fonksiyonlarındaki dengesizliğin yakın takibi açısından erken tanı ve tedavinin önemine işaret etti. Subakut tiroidit geçiren kişilerde bu hastalığın zaman içinde tekrarlayabildiğini söyleyen Doç. Dr. Özlem Haliloğlu, hastaların yüzde 10 kadarında kalıcı hipotiroidi görülebileceğine işaret etti.

HASTALIĞIN KESİN NEDENİ BİLİNMİYOR Subakut tiroiditin kesin nedeninin bilinmediğini vurgulayan Doç. Dr. Özlem Haliloğlu, bununla birlikte viral enfeksiyonların tiroid bezi hücrelerinde yarattığı, kendini sınırlayan bir iltihaplanmanın geliştiğinin de düşünüldüğünü belirtti. Bu tablonun her viral enfeksiyon geçirende değil de bazı duyarlı kişilerde ortaya çıkmasının altta genetik yatkınlıklara işaret ettiğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Özlem Haliloğlu, bu sonucun yapılan araştırmalarla da ortaya konduğunu söyledi.