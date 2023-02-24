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Her şey onlar için! Depremzede çocukların yüzleri tiyatro oyunlarıyla gülüyor...

Yakın zamanda yaşanan ve "asrın felaketi" olarak da anılan iki büyük depremin en çok etkilediği bölgelerden biri de Hatay'dı. Bölgedeki depremzede çocukların yaşadıkları zor zamanları unutması için çadır kentlerde kurulan çocuk tiyatrolarında onlar için oyunlar oynandı. Yaşadıklarını bir nebze de olsa unutmaları için herkesin seferber olduğu bu günlerde oyunu izleyen çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

İHA
Giriş Tarihi: 24.02.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 09:26
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Her şey onlar için! Depremzede çocukların yüzleri tiyatro oyunlarıyla gülüyor...

Hatay'da depremzede çocuklar çadır kentlere kurulan çocuk tiyatrolarında doyasıya eğlenerek yaşadıklarını bir nebze de olsa unuttu. Depremzede çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.



Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler şehir merkezini yerle bir etti. Depremzedeler, AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Çocuklar ise bir nebze de olsa depremin etkisini unutmak için çadır kentlerde kurulan çocuk tiyatrolarında doyasıya eğlendi.


Depremzede çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

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