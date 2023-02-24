Her şey onlar için! Depremzede çocukların yüzleri tiyatro oyunlarıyla gülüyor...





Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler şehir merkezini yerle bir etti. Depremzedeler, AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Çocuklar ise bir nebze de olsa depremin etkisini unutmak için çadır kentlerde kurulan çocuk tiyatrolarında doyasıya eğlendi.