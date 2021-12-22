Hiçbir kimyasal olmadan! İşte fırınınızı yepyeni yapacak olan temizlik sırrı

En çok korkulan ev işlerinden biri olan fırın temizliği, aslında her daim parlak bir fırın kullanmanıza engel değil. Temizlik ürünleri arasından tercih yaparken de yoğun bir kafa karışıklığı yaşamanıza gerek yok. Yalnızca birkaç doğal içerik sayesinde tertemiz bir fırına sahip olabilirsiniz.

BEYAZ SİRKE, SU VE KARBONAT İLE FIRIN NASIL TEMİZLENİR?

Beyaz sirke ve su karışımı, sirkenin asidik içeriği sayesinde doğal bir temizleyici haline gelir. Üsteli karbonat ile bir araya gelen beyaz sirke, yoğun bir temizlik sunabilir. Birçok kullanıcı ise bu temizlik tüyosunun, yepyeni bir fırına sahip olmayı da kolaylaştırdığını belirtiyor.





Kabartma tozu ve sudan elde edilen macunu, fırının kirli bölümlerine veya istediğiniz her yerine sürdükten sonra bir gece bekleyin.

Ertesi gün bu macunun üzerine uygun bir sprey şişesine aldığınız beyaz sirke ve su karışımını püskürtün. Tüm macunun köpürmesi için biraz bekleyin.

Böylece fırın üzerindeki tüm yağ ve yemek kalıntılarının kolayca çözünmesini sağlayabilirsiniz. Ardından temiz bir bezle temizledikten sonra yepyeni bir fırına kolayca kavuşabilirsiniz.

SADECE SİRKE KULLANARAK FIRIN NASIL TEMİZLENİR?

İlk olarak fırın raflarını çıkarın ve raflarda bulunan lekeleri ve kalıntıları silin.

Fırınınızın iç kısmını da sildikten sonra en alt bölüme raflardan birini yerleştirin.

Fırınınızı en yüksek sıcaklık düzeyine ayarlayın.





Beyaz sirke ve su karışımının bulunduğu bir tencere veya fırın kabını fırınınıza yerleştirin, 20 ile 60 dakika arasında bekletin.

Bu işlem, bu karışımın buharlaşmasını sağlayarak fırın duvarlarında, zemininde oluşan yağları ve kalıntıları gevşetecektir. Böylece kolayca temizlik yapmanızı sağlar.

Buharlama işlemi bittikten sonra fırınınızı kapatın ve bekleyin.

Yeterince soğuduktan sonra fırınınızı temiz ve kuru bir bezle silin.

Eğer hala en iyi sonuca ulaşamadığınızı ve bazı lekelerden kurtulamadığınızı düşünüyorsanız, bir adım daha ekleyebilirsiniz.

120 ml sirke, iki yemek kaşığı karbonat ve 150 ml sudan oluşan bir temizleme macunu oluşturun. Zorlu lekeleri silmek için bunu kullanabilirsiniz.

Kullanacağınız temiz bir bulaşık süngeri durulayın ve yumuşak bir bezle kurulamadan önce lekeleri silin.

Fırın raflarınızı değiştirmeden önce yıkayınız. Fazla kirli durumlarda, fırın raflarının gece boyunca ıslanmaya bırakılması gerekebilir.