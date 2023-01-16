Hobi olsun diye başlamıştı! Hayatını değiştirdi

4 KIZININ DA ÇEYİZİNİ KENDİSİ YAPTI

Kursta mutlu olduğunu belirten Karaoğlu, kurstaki arkadaşlarına da örnek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir kızımın çeyizini bitirdiğimde diğer kızımın çeyizine başladım. Bana çok katkı sağladı burası. 4 kızımın çeyizini burada yaptım. Eşime hiç yük olmadım. Onu yormadım ve hepsini yaptım. Birtakım kalıtsal hastalıklarım var. Buraya gelince bir şeyim kalmıyor. Kızlarım bana 'anne gitme evde dinlen' diyorlar ama ben gidip burada dinlenmem lazım diyorum ve burada dinleniyorum."