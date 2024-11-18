Hobiden mesleğe böyle dönüştü! Videolar izleyerek öğrendi şimdi ise ustalık yolunda...

Hobi atölyesinde 10 yıldır çeşitli boyutlarda fıçı üretimi yapan Dönmez, emekliliğine ayrıldığında hobisini işe dönüştürmeyi planlıyor. Üç haftada fıçı oluşumunu tamamladığını ifade eden Dönmez, ağaç sanatına ilgisini çocukluk yıllarına dayandığını anlattı.

Ağaçtan fıçı yapımını internetten video izleyerek öğrendiğini anlatan Dönmez, şöyle devam etti:

"Günümüzde gıdaları saklandığımız kaplar çoğunlukla plastikten yapılıyor. Yani kanserojen içeren bir yapı aslında. Böyle olunca ben de gıda maddelerini ahşabın içinde saklayabiliriz fikriyle yola çıktım. Tabii ilk başlarda bulunduğun ilçede, çevremde benim bildiğim fıçı yapan hiç kimse yok. Yapımını öğrenmek için internette birçok video izledim. Belki yüzlerce video izlemişimdir. İzlediğim videolardan öğrendiklerimi burada uyguladım ve aşama aşama da olsa fıçı yapmanın en üst noktasına kadar geldim diyebilirim."

YİYECEKLERİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE SAKLAMAK İÇİN FIÇILAR KULLANILIYOR

Ak meşe ağaçlarından yaptığı fıçılarda ürünlerini uzun süre ve sağlıklı şekilde saklama imkanı bulduğunu vurgulayan Dönmez, öğretmen arkadaşları ile çevresindeki insanlara da bunlardan hediye ettiğini dile getirdi.

Dönmez, fıçılarda saklanabilecek pek çok ürün bulunduğunun altını çizerek, "Sirke, şalgam, zeytinyağı, turşu, peynir, zeytin de saklayabilirsiniz. Fıçı yapımında kesinlikle kimyasal madde yok. Çivi, vida veya yapıştırma asla yok. Böyle olunca da ürünler doğal haliyle kalıyor." dedi.

Fıçı yapımını zevk alarak ve hobi amacıyla yaptığına dikkati çeken Dönmez, "Bunu kendime yapıyorum. Eş, dost, akraba istiyor, yakın çevremdeki arkadaşlarıma yapıyorum. Aksesuar ya da gıda saklamak için kullananlar var." ifadelerini kullandı.