"Huri" adını verdiği atıyla yıllardır dedesinin izinden gidiyor! Paras Tuzla Gölü'ndeki tuzu yıllardır yılmadan topluyor

İlhan Gökkurt: "Dedem de buradan tuz çıkarırdı, babam da. Ben de çıkarıyorum. Öğrensin diye bazen torunumu da getiriyorum"

Günlük ortalama 10 torba tuz çıkardığını dile getiren Gökkurt, hava ısınınca ara verip gün batımına yakın tekrardan göle geldiğini anlattı.

Göldeki tuz miktarının yıllara göre değiştiğini vurgulayan Gökkurt, "Geçen sene tuz yoktu. Bu sene iyi tuz var. Köyden birçok kişi tuz çıkarıyor." dedi.

Tuz satarak geçimini sağlayan kişi sayısının yıllar içinde azaldığını kaydeden Gökkurt, "Dedem de buradan tuz çıkarırdı, babam da. Ben de çıkarıyorum. Öğrensin diye bazen torunumu da getiriyorum. Bu bizim köyün bir geçim kaynağı, geleneği." ifadesini kullandı.