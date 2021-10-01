İlişkinizi güçlendirecek 5 adım...

ONAYLAMA CÜMLELERİ

Karşısındaki kişiye onaylama sözleri olan insanlar, sözlü veya yazılı olsun, sözlü bağlantıya değer verir. Sevgiyi, iltifatları, takdiri, cesaretlendirmeyi veya "Seni seviyorum" gibi basit bir şeyi ifade eden kelimeler olabilir. Arizona Üniversitesi Küresel Kampüsü'nde doçent olan Dr. Michelle Rosser-Majors, olumlu onaylamaların bize sadece iyi bir duygudan fazlasını getirdiğini açıklıyor. Ona göre, insanlar kendilerini değerli, takdir edilmiş ve yetkin hissetmek isterler, bu yüzden bize bu şekilde hissettiren olumlu sözler sağlıklı ve güçlü ilişkiler kurabilir.

YARDIM ETMEK

Dr. Gary Chapman'a göre, bir yardım eylemi, eşiniz için sizden yapmasını isteyeceğini bildiğiniz bir şeyi yapmaktır. Herhangi bir şey olabilir, bizim için çok önemli bir şey hakkında yardım alıyor olabilir veya bizim için sadece bitkilerimizi sulamak gibi önemli bir işimiz olabilir. Rosser-Majors, gerçek liderlerin başkalarına kendilerinden önce hizmet ettiğini ve bu özverili davranışların insanlara ilham verdiğini ve bağları güçlendirdiğini açıklıyor.

KALİTELİ ZAMAN

Dr. Chapman'a göre, bu sevgi dili nicelikten çok nitelikle ilgilidir. Kaliteli zaman, birine bölünmemiş dikkatinizi veriyor, ancak oturup birlikte film izlememek. Sadece siz ve eşiniz konuşuyor olmalı, televizyon yok, telefon yok, başka dikkat dağıtıcı şeyler yok. Gündeminizdeki tek şeyin kendileri olduğunu bilirlerse insanlar kendilerini iyi hissederler. Dr. Chapman, romantik olmayan ilişkilerinizde de bu sevgi dilini ifade etmenin önemli olduğunu belirtiyor.

FİZİKSEL DOKUNUŞ

Fiziksel temas, bir beşlik çakmak veya destek olmak için omzuna dokunmak, onun elini tutmak kadar basit bir şey olabilir. Dokunmak, doğduğumuzda öğrendiğimiz ilk iletişim şeklidir ve büyüdükçe gelişimimiz için çok önemlidir. Aşk dili fiziksel dokunuş olan insanlar, bunu yapamadıklarında çok daha fazla mücadele edebilirler. Bu nedenle, onlara sarılmak ve bunu şahsen yapabileceğinizi söylemek kadar basit bir şey, beyinlerinin endorfin üretmesine neden olabilir, tıpkı sarılmanın gerçek olması gibi.

HEDİYELER

Hediye vermek en basit sevgi dilidir. Her zaman pahalı veya büyük olmak zorunda değiller. Bakkala gitmek ve oda arkadaşınızın en sevdiği çikolata veya mısır gevreğini satın almak kadar küçük bir şey olabilir, aynı zamanda yaşayan bir aile üyesini ailenin veya evcil hayvanların çerçeveli bir resmini göndermek olabilir. Düşünmek, hediyeyi seçmek, hediyeyi vermek kişiye sevgi duygusu verecektir. Ve sadece bu değil, aynı zamanda hediye almanın değil, vermenin de olumlu psikolojik faydaları var.