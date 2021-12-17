İlk günkü gibi! Ütünüzün tabanındaki tüm lekeleri temizleyen yöntem

Giysilerdeki kırışıklıkları gidermek için ütü kullanmak hayatımızda önemli bir rutindir. Ütülerin tabanları yapışkan, tozlu ve yağlı hale gelebileceğinden, ütülerin temizlenmesi ve bakımı önemlidir. Peki bu kalıcı ve çıkması zor gibi görünen lekeler nasıl ortadan kaldırılır? Bu sorunun cevabı, herkes için değişkenlik gösterse de aslında oldukça kolay bazı yöntemler bulunuyor. İşte ütü tabanını temizlemenin püf noktası…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:12

Bazı durumlarda ütü tabanındaki lekeler kumaşları lekeleyebilir, kayganlığını azaltabilir ve hatta kumaşlara yapışabilir. Fakat ütünüzün bakımını yaparak elbiseleriniz, gömlekleriniz, pantolonlarınız ve daha fazlası üzerinde zahmetsizce kullanabilirsiniz. İşte ütünüzü ilk günkü kadar etkili kullanabileceğiniz püf noktası…

ÜTÜNÜN TABANINI TEMİZLEMEK İÇİN KABARTMA TOZU VE SU KULLANIN Bu yöntem, ütünüzde ortaya çıkan kirlenme ve leke sorununu çözmenin harika bir yoludur! Yapmanız gereken tek şey biraz kabartma tozu ve biraz suyu karıştırarak macun kıvamına getirmek. Ardından, ovmak için yumuşak bir fırça veya havlu kullanarak bu macunu ütünün tabanına sürün. Silmek için sadece su kullanın. Macunun tamamen silindiğinden emin olun ve kullanmadan önce ütünün kurumasını bekleyin. BİR GAZETE KULLANABİLİRSİNİZ. Ütüyü en yüksek ayarda ısıtın ve ellerinizi ısıdan korumak için fırın eldiveni giyin. Biraz gazete alın ve ütünün tabanını ovmak için kullanın.

ASETON KULLANMAK BAŞKA BİR YÖNTEM Bu, bir ütünün kirini çözmek ve silmek için harika bir yöntem. Ütüyü açın ve ısınmasına izin verin. Bir pamuğu aseton ile ıslatın. Fırın eldivenlerini giyerken, ıslatılmış pamuğu sıcak yüzeye hızla bastırın. Aseton oje çıkarıcı hızla buharlaşır, ancak herhangi bir lekeyi veya kiri çıkarırken de bir o kadar hızlıdır. Bitirdikten sonra yüzeyi su ve bir bezle silin. MUTFAK SÜNGERLERİ VE BULAŞIK DETERJANI ÜTÜ TABANINI TEMİZLEYEBİLİR Çizmeyen bir mutfak süngerini kullanarak ütünün yüzeyini bulaşık deterjanı ve suyla ovun. Bitirdikten sonra, bir havluyla silin ve kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

HER DERDİN DEVASI SİRKE Bir havluyu damıtılmış beyaz sirke ile nemlendirin. Ardından, herhangi bir kiri gidermek için ütünün tabanını silin. Bazı durumlarda, temiz bir havluyu damıtılmış sirkeye batırmayı ve soğuk ütü tabanını havlunun üzerine koymayı gerektirecek bir miktar kalıntı ortaya çıkarabilir. Sadece 15-30 dakika bekletin, ardından kurulayın. GÜÇLÜ TEMİZLİK İKİLİSİ, SİRKE VE KABARTMA TOZU KULLANIN Havluyu sirke ve kabartma tozundan oluşan bir solüsyona batırın. Islatılmış havluyu düz bir şekilde yatırın ve ütü kapalıyken ütüyü ütü yapıyormuş gibi havlunun üzerinden geçirin. SADECE BULAŞIK DETERJANI KULLANIN Bir ütüyü temizlemenin en iyi yollarından biri, bir miktar suya birkaç damla sıvı bulaşık deterjanı dökmektir. Ardından, ütünün tabanındaki kalıntıları silmek için solüsyona batırılmış yumuşak bir bez, havlu veya kağıt havlu kullanın.