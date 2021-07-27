İlk günkü gibi yeni tava ve tencereler! Bir poşet çayın mucizevi etkisi

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, tencere ve tavalarınızdan çıkmayan yanık izleri, birçok temizleyici üründen tutun da bilek gücünüzle bile etkili sonuca ulaşamadığınız bir sorun hale gelebilir. Bu nedenle atmak istediğiniz tüm mutfak eşyalarınızı tekrar çıkarın. Yalnızca bir poşet çay ile tüm sorunu çözüyoruz.

BİR TANE ÇAY POŞETİ

Demlik ve bardak poşet çaylardan bir tane seçebilirsiniz. Bu poşet çaylar, kullanılmış veya kullanılmamış olabilir. Ardından yanık ve yağ lekelerine sahip olan tencere veya tavanızın içine koyduktan sonra üzerine sıcak su ekleyin.

BEKLETİN

Çayın içeriğinin tüm bu lekeleri nasıl ortadan kaldırdığını görmek için bir süre bekleyin. Lekenin yoğunluğuna göre 15 dakika veya bir gece boyunca da bekletebilirsiniz. Buradaki en önemli püf noktası, çay poşetinin yeteri kadar lekeye nüfuz edebilmesi.

DURULAYIN

Çay poşetinin de içinde bulunduğu suyu dökün ve tencere ya da tavanızı suyun altına tutun. Tüm lekelerin, yanık izlerinin veya çıkması zor yağ kalıntılarının söküldüğünü göreceksiniz. Ovma gerektirmeden temizlenen tüm mutfak eşyalarınızı yeniymiş gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

Lynsey, bu yöntemini video olarak paylaştığında birçok takipçisi oldukça şaşırtıcı tepkiler verdi ve denemek istedi. Sonuçlara inanamadığını söyleyen onlarca yorum alan temizlik uzmanı, yeni veya kullanılmış tüm çay poşetlerinin harika bir temizleyici olduğunu belirtti.

Fotoğraf Kaynak: lynsey_queenofclean/Instagram