İnanılmaz gerçek: Diş fırçanızın üzerinde dışkı olduğunu biliyor muydunuz? Sifonu çekerken yapılan bu hata…

Dr. Jordan Brown, tuvaletinizi ve diş fırçanızı aynı görüntüde başınızı hareket ettirmeden görebiliyorsanız, diş fırçanızda %99 ihtimalle dışkı maddesi bulunabilir demesi üzerine TikTok'ta binlerce yorum aldı. "Tuvaletteki aerosoller havaya fışkırır ve her yere ulaşır, diş fırçanız dahil" diyen Brown, kişilerin dikkatli olması gerektiğine dair önemli uyarılarda bulundu.

2015 yılında, Quinnipiac Üniversitesi bilim insanları, üniversitedeki ortak banyolarda "dışkı bakterilerinin iletimini" test ettiler. Çalışma, diş fırçalarının tuvalet bakterileri, virüsler ve parazitler için "bir vektör görevi görebileceğini" gösterdi.

Ancak bir diş fırçası kılıfı satın almak için acele etmeden önce , araştırmacıların bu uyarısını dikkate alın. Çalışma yazarı Lauren , "Diş fırçası kılıfı kullanmak, diş fırçasını bakteri oluşumundan korumaz, ancak aslında kılları nemli tutarak ve diş fırçasının kafasının kullanımlar arasında kurumasına izin vermeyerek bakterilerin büyümesi için daha uygun bir ortam yaratır" açıklamasında bulundu.