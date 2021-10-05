İnanılmaz hile: İsot yerine talaş tozu yediriyorlar! Sahte isot nasıl anlaşılır?

Türkiye'nin şifalı baharatları arasında yer alan isot, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Çeşitli hastalık ve virüslere karşı kalkan görevi gören isota rağbet artınca fırsatçılar da ürünü ucuza mal etmek için çeşitli hilelere başvuruyor. Sahte ve gerçek isotu birbirinden ayırt etmenin ise çeşitli püf noktaları bulunuyor.

UCUZA MAL ETMEK İÇİN ZEYTİNYAĞI YERİNE PAMUK YAĞI!







İsot alırken ilk olarak rengine, kokusuna ve dokusuna dikkat edilmesi gerekiyor. Gerçek bir isotu kokladığınızda acı bir koku almanız gerekiyor. Tadına baktığınızda ise tatlı bir acılığı olmalı. Aynı zamanda gerçek isot, tüketildikten sonra mide yanmasına neden olmaz. Sahte isot üreticileri ise zeytinyağı yerine isot üretimi sırasında pamuk yağı kullanıyor. Bu da ciddi derecede mide yanmasına sebep olmaktadır.

İYİ İSOT ALMAK İÇİN NEM ORANI VE YAĞI ÇOK ÖNEMLİ

Vücut direncini artırdığı iddia edilen isotun, koronavirüs döneminde tüketim oranı arttı. Satın alırken dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur ise nem oranı. İsot baharatı, nemli ve yağlı bir yapıya sahip olmalıdır. Biberin tuz ve yağ ile harmanlanmasıyla elde edilen isotun kendine has bir aroması vardır. Hileli üretiminde ise bir miktar talaş tozu ve renklendirici gıda boyaları kullanılır.

İSOTUN FAYDALARI NELERDİR?







Boğaz enfeksiyonu ve çeşitli solunum yolu hastaklıklarına karşı kalkan olur.

Bağırsakları temizlemeye yardımcıdır. Gaz ve spazma karşı tüketilir.

Antioksidan özelliği bulunur.

Ölü hücrelerin atılmasını ve yenilenmesini sağlar.

Yemeklere eklendiğinde sindirimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir.

Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olur.

Düzenli tüketildiğinde kan dolaşımını hızlandırır ve böylelikle enerji seviyesini artırır.

Vücudun savunma sistemini güçlendirir.

İSOT NERELERDE KULLANILIR?







Genellikle çorba ve yemeklerde kullanılır. En yaygın kullanım şekli ise çiğ köfteye eklenmesidir.

Salatalarda da kullanımı münkündür.

Urfa bölgesinde ise lahmacunda olmazsa olmaz baharatlardan biridir.

İsot baharatı kuzu etinin kokusunu bastırmada oldukça etkilidir. Etin kokusundan hoşlanmıyorsanız isottan faydalanabilirsiniz.