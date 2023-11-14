İnhisarlı kadınların hayali çabalarıyla gerçekleşti! "7 kadın kahraman arkadaş bir yola çıktık..."

Arslan, Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde kurs açtıklarını aktararak, "12 bayanımız burada her gün kurs alıyorlar ve birlikte üretim yapıyoruz. Sepetçilik kursumuzda sepet örüyorduk. Her çeşit şeyi yapıyorduk. Sepetçilik kursumuz bitti. Şu anda amigurumi (sık iğne tekniğiyle oyuncak bebek örme) kursumuz var. Bayanlarımız burada çok güzel şeyler üretmeye başladılar. Bunları da satarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Kooperatif üyesi Burcu Durmaz da amigurumi bebek ve anahtarlık yaptıklarını anlatarak, "Kursiyer olarak hafta içi her gün buraya geliyoruz. Sepet, anahtarlık ve oyuncak yapıyoruz. Hem burada bir kursiyerim hem de yaptığım ürünleri satarak ev ekonomime katkı sağlıyorum." dedi.

Hürrem Güler ise jalapeno biber topladığını dile getirerek, "Bir kısmını toplayıp İstanbul'a gönderiyoruz. Diğer kısmını da turşu yapıp kooperatifimizde satışa sunuyoruz." açıklamasında bulundu.